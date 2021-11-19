  • 24°C
香港時間 : 20211119日 (五) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】內房融資傳解凍　內房股反彈、融創升逾8%

股市 16:14 2021/11/19

分享：

內地今日流傳商業銀行被要求加大開發貸款投放，必須在年底前實行。內房股股價造好，今午公布再還境外銀團貸款的雅居樂 （03383） 全日升7.3%，收報5.71元；融創中國 （01918） 全日升8.9%，收15.4元；富力 （02777） 全日升6.5%，收4.27元。

藍籌內房方面，潤地 （01109） 現升6%，收35.05元；中海外 （00688） 全日升2.8%，收18.52元；碧桂園 （02007） 全日升5.5%，收7.3元；龍湖 （00960） 全日升2.2%，收40.3元。

網上流傳一份通知指，某一銀行總行要求，加快房地產開發貸款審批力度，確保11月末房地產開發貸款餘額實現按月增長。

中國據報最快本月重新接受ABS發行申請　有望為房企「輸血」【下一頁】

有內房成功發債

另外，內房融資有「解凍」的跡象。內媒報導，綠城房地產及北京首都開發將分別在銀行間市場發行中期票據，前者綠城房地產將發行20億元3年期中期票據，後者北京首都開發則將在銀行間市場發行27億元中期票據。

據指，11月份以來，房地產企業在銀行間市場計劃發行債券的規模已超過整個10月的發行規模。此前，有指潤地旗下公司旗獲批出20億元購房尾款資產證券化（ABS），為近月首批重啟的ABS項目。

穆迪：內房流動性壓力持續　再融資風險仍高【下一頁】

大城市土地出讓數量明顯增加

另外，內媒《證券時報》報道，上海、南京等多個大城市公布了12月供地明細，土地出讓數量相比上一輪出現了明顯增加。一些城市對競拍門檻進行了調降，比如下調土拍地塊保證金比例，或取消因超溢價而需提前支付尾款的要求。

相關文章：

【內房危機】雅居樂依期償還定期貸款　涉逾38億元

【新股IPO】萬科擬分拆萬物雲到聯交所上市　首6月收入逾百億

【內房危機】恒大傳要求代理協助出售旗下新盤　換取拖欠佣金

港股 民企內房股 國企內房股 融創中國（01918） 碧桂園（02007）

上一篇文章

【元宇宙】微軟CEO：對「元宇宙」十分感興趣　認同須把握新發展機遇

下一篇文章

【港股市況】恒生指數跌269點企二萬五　阿里巴巴挫一成、內房股逆市造好（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里上季收入遜預期股價挫一成　管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里上季收入遜預期股價挫一成　管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域（第二版）
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【2022展望】冠軍分析師張憶東：港股明年呈「找尋自信式」恢復性上漲　恒指料觸30000點、循三線布局
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港10%　夜期收市急瀉383點失守25000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港10%　夜期收市急瀉383點失守25000關（不斷更新）
【京東業績】京東第3季收入增26%　經調整純利50億人幣勝預期、股價逆市升半成（第二版）
【京東業績】京東第3季收入增26%　經調整純利50億人幣勝預期、股價逆市升半成（第二版）
【美股期貨】道指期貨升121點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升121點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓
【ET財經早點1分鐘】外資突恐慌拋售 阿里美股業績前低港5% 夜期急瀉247點 科技股業績齊受壓
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款