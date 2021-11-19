【內房危機】內房融資傳解凍　內房股反彈、融創升逾8%

內地今日流傳商業銀行被要求加大開發貸款投放，必須在年底前實行。內房股股價造好，今午公布再還境外銀團貸款的雅居樂 （03383） 全日升7.3%，收報5.71元；融創中國 （01918） 全日升8.9%，收15.4元；富力 （02777） 全日升6.5%，收4.27元。

藍籌內房方面，潤地 （01109） 現升6%，收35.05元；中海外 （00688） 全日升2.8%，收18.52元；碧桂園 （02007） 全日升5.5%，收7.3元；龍湖 （00960） 全日升2.2%，收40.3元。

網上流傳一份通知指，某一銀行總行要求，加快房地產開發貸款審批力度，確保11月末房地產開發貸款餘額實現按月增長。

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有內房成功發債

另外，內房融資有「解凍」的跡象。內媒報導，綠城房地產及北京首都開發將分別在銀行間市場發行中期票據，前者綠城房地產將發行20億元3年期中期票據，後者北京首都開發則將在銀行間市場發行27億元中期票據。

據指，11月份以來，房地產企業在銀行間市場計劃發行債券的規模已超過整個10月的發行規模。此前，有指潤地旗下公司旗獲批出20億元購房尾款資產證券化（ABS），為近月首批重啟的ABS項目。

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大城市土地出讓數量明顯增加

另外，內媒《證券時報》報道，上海、南京等多個大城市公布了12月供地明細，土地出讓數量相比上一輪出現了明顯增加。一些城市對競拍門檻進行了調降，比如下調土拍地塊保證金比例，或取消因超溢價而需提前支付尾款的要求。

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