中國經濟在過去數10年間迅速增長並成為世界第二大經濟體，隨著經濟體系日趨成熟，經濟結構開始轉型，令新經濟產業不斷壯大，帶動中國整體經濟增長。

在中國股票市場中，以MSCI中國指數為例，新經濟股份佔整體股票市值的比例由2011年的約18%，上升至2021年10月的約70%，可見資本市場亦反映了這結構轉型。

新經濟產業促進工業創新和提升居民生活質素

隨著科技應用和基礎建設的完善（如5G設備、大數據分析、人工智能應用等），我們迎來了「工業4.0」的時代，生產工序透過資訊化技術提升生產效益，衍生出「智能生產」和「智能物流」等新經濟產業。

這些產業衝擊傳統以人力密集式生產和規模經濟為主導的工業行業，促進創新並改進生產工序，使該行業能以低成本製造出不同的產品和演變出以消費者驅動的生產模式。

研究：中國網民規模突破10億 電商零售額佔消費品總額近24%

與此同時，隨著互聯網、智能設備等科技產品的普及，新經濟產業亦逐漸改變大眾的生活模式，並提升居民生活質素。 2021年6月的中國互聯網發展狀況統計調查指出，中國網民規模由2006年的約1.4億人增長至約10.1億，其中流動網絡滲透率更高達99.6%，同時，伴隨而來的流動支付、網購、線上外賣平台服務、線上旅遊訂購服務等的發展，這些服務平台顛覆了傳統消費模式，為消費者帶來更方便的消費體驗。

根據中國國家統計局公佈的數據顯示，今年前三季度實物網上零售額按年增長15.2%，佔社會消費品總額比重達23.6%，可見相關業務持續發展，而網絡科技滲透到大眾的日常生活中。

此外，中國國家發展規劃和政策亦催生了一系列的新經濟產業，如新能源產業鏈、新能源汽車等，這些產業將受惠於中國長期結構性增長和利好的政策支持。以新能源產業為例，國家主席習近平在去年聯合國大會上宣布，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到頂峰，2060年前實現碳中和。在此目標下，傳統碳排放污染嚴重的行業將必須轉型，利好新能源電力供應和智能電表建設等產業鏈。

乘政策之風順勢投資

中國國家經濟結構轉型的進程中，新經濟行業對整體經濟的貢獻越趨重要，同時受惠於消費模式、生產模式轉變和政策利好，新經濟行業預計將可延續增長趨勢。投資者如果對中國新經濟行業感興趣的話，現在市面上有一些相關主題的指數基金和ETF，投資者可利用這些產品乘政策之風順勢投資。

需要留意的是，大多新經濟主題的指數均以單一特定行業為投資目標，因此存在較大的個別行業風險；如果投資者想同時分散行業風險，可以考慮一些涵蓋一籃子新經濟行業的指數，如：恒生中國新經濟指數，由於該指數反映在香港、中國內地或美國上市，並歸類為新經濟行業的中國公司的表現，可分散個別上市地點的風險。

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