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【智能衣服】H&M擬告別速食時裝　著手研究5G衣服

12:00 2021/11/20

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H&M將告別速食時裝？　

隨著近年愈來愈多消費者關注環保問題，一直被外界認為以速食時裝（Fast Fashion）作定位的時裝品牌H&M，似乎有意擺脫時尚浪費的污名，採取新策略應對。其中包括考慮將科技和時裝潮流二合為一，發展5G智能衣服及研發回收機器，為時裝界帶來變革。

據彭博社報道，H&M近日為了減少碳足跡，正積極研究如何透過衣服監測心律，並透過工智能（AI）縮小H&M供應鏈，同時期望令智能衣服成為主流。

消費者接納程度成未知數

不過，曾經任職於可口可樂公司技術創新部門的H&M技術總監Alan Boehme亦表示，是次轉型並非易事。尤其在網路普及率低的國家，要製作5G衣服更困難，不過該公會將會致力將兩者結合，期望社會大眾接受。

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事實上，H&M過往亦曾嘗試擺脫速食時裝的定位，但市場反應似乎未如理想。例如在疫情期間，H&M曾與時尚技術公司Boltware合作，創造模仿擁抱感覺的牛仔外套，並讓消費者投票是否繼續開發。然而最終因反應不熱烈，不足以上市銷售。

研發回收機器 促服裝永續發展

除了研發智能衣服之外，H&M旗下的非牟利基金會H&M Foundation在去年更與香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）合作，共同研發出新型回收機器，大規模回收混合纖維來製作服裝，促進服裝永續發展。

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責任編輯：文睿

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