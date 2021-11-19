內地物管股點睇 石Sir為分析建業新生活9983 股市 15:45 2021/11/19 分享： 內房前景不明朗，對內地物管股影響有幾大？石Sir為你分析今日逆市上揚的建業新生活（09983）。 重溫《石Sir午市閒談》足本版－今日推介中國銀行（03988）【按此】 逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【速睇】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜 【立即收看 ET財智Talk】美股陷極端貪婪 回調風險高？丁sir為你分析Tesla、Nvidia前景 欄名 : 石Sir午市閒談 最新專欄文章 更多 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 2021/11/18 山東黃金1787逆市升逾1% 石Sir推介山東黃金話你知買賣策略 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 2021/11/18 鋰電池股贛鋒鋰業1772收市跌幅收窄 贛鋒鋰業仍可吼？ 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 2021/09/29 今日推介上海電氣｜恒基地產、東岳、中國燃氣、中石油、京東健康最新部署 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 2021/09/21 【石Sir午市閒談】十四五規劃、大市、息口、美元走勢及揀股原則（立即觀看） 今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看） 2021/08/27 今日推介三生製藥｜華潤電力、百度集團、國壽、碧桂園、騰訊最新部署（立即觀看） 建業新生活（09983） 物業管理股 銀行 中國銀行（03988） 中國