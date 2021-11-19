【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴困局（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股受阿里巴巴 （09988） 業績差令股價暴跌拖累，恒生指數早段跌逾400點，低見24825點。現恒生指數跌幅收窄，在25000點關口爭持。港股走勢如何？阿里巴巴如何走出困局，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：09 - 科技股如回穩可利好大市

01：55 - 個股跟進：阿里巴巴 （09988） 績後跌一成 股價在140元爭持

03：47 - 阿里巴巴 （09988） 大跌主因調低今個財年收入增長指引

05：32 - 京東 （09618） vs 阿里巴巴 （09988） 績後比較

06：42 - 可留意阿里巴巴 （09988） 雲業務、直營業務增長

08：15 - 阿里巴巴 （09988） 創新科技業務虧損增加

09：06 - 阿里巴巴 （09988） 新業務表現不差

10：48 - 阿里巴巴 （09988） 預計明年首季前未有復甦 長綫有憧憬

11：42 - 阿里巴巴 （09988） 長綫要留意收購紫光集團

14：35 - 科技股揀騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、網易 （09999）

15：03 - 阿里巴巴 （09988） 大行目標價調整跟進

15：58 - 阿里巴巴 （09988） 短期持貨不宜沽 止蝕位睇幾多？

19：12 - 恒大 （03333） 復工復產 內房資金鏈有望回復正常

20：09 - 重磅科技股業績期尾聲 大市可望回穩

22：28 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 140元買入應先食糊還是繼續持有？

24：39 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 12.5元買入短綫點睇？

26：37 - 觀眾問股：攜程 （09961） 符合染藍條件？現水平可買？

30：43 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價可買入？

31：33 - 觀眾問股：汽車股會繼續強？比亞迪 （01211） 之餘有咩選擇？可留意敏實 （00425） 、耐世特 （01316）

35：39 - 觀眾問股： 阿里巴巴 （09988） vs Amazon（美：AMZN）點揀？

39：39 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 見底未？

40：52 - 港股收市市況速報

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恒指一度挫近500點，收市跌幅縮至269點，收報25049點，大市總成交1,365億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，阿里巴巴 （09988） 業績意外地差，股價跌10.7%至139.3元，為跌市元凶。惟美股先低後高，A股亦靠穩，故對港股未宜看得太淡。

阿里上季收入稍遜預期，但經調整純利遠遜預期，主因大幅增加策略性業務投入，包括淘寶特價版、本地生活業務及東南亞電商等，拖累短期經營利潤。股價受壓，除了季績失望，還因為下調財政年度收入增長指引，反映對今季、下季業績有保留。阿里「雙11」GMV增長亦大幅放緩至8%。

相反，同業京東 （09618） 股價大升9.1%至352.4元。京東同樣因投入新業務拖累業績，惟客戶增長明顯較佳。

關鍵支持看132元

雲業務為阿里業績亮點。直營業務增長亦不俗。創新科技業務亦有增長，但虧損擴大。其他如餓了麼、淘菜菜等，增長亦算不錯。國際業務則受國際物流緊張影響。展望未來，相信阿里未來兩季業務不會有太大復甦，惟長遠憧憬仍在。此外，阿里傳入標紫金集團，亦有助提升科技含量。

券商普遍予阿里180至240元目標價，下級主要支持看132元，若失守，重貨者宜減磅。

另外，內地資金料逐步復常，亦有利港股企穩。多隻科技股已公布業績，對指數的拖累將近尾聲。

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