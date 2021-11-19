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【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴困局（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:40 2021/11/19

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港股受阿里巴巴 （09988） 業績差令股價暴跌拖累，恒生指數早段跌逾400點，低見24825點。現恒生指數跌幅收窄，在25000點關口爭持。港股走勢如何？阿里巴巴如何走出困局，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

歡迎登入本節目留言區即時交流。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3111559/

欄名 : ET講股通

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