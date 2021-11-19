【ET講股通】梁耀康：阿里巴巴困局（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:40 2021/11/19 分享： 港股受阿里巴巴 （09988） 業績差令股價暴跌拖累，恒生指數早段跌逾400點，低見24825點。現恒生指數跌幅收窄，在25000點關口爭持。港股走勢如何？阿里巴巴如何走出困局，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。 歡迎登入本節目留言區即時交流。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3111559/ 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/18 【ET講股通】梁耀康：港股再跌過？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 嗶哩嗶哩（09626）雖跌一成但仍守升軌之上 2021/11/18 嗶哩嗶哩（09626）雖跌一成但仍守升軌之上 【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/17 【ET講股通】梁耀康：汽車股一枝獨秀（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/16 【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/15 【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）（第二版︰加入文字內容） 阿里巴巴－SW（09988） 指數 阿里巴巴 恒生指數 港股