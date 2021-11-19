【麥當勞】全新「三重芝士安格斯」22日登場　App用戶可以51元嘆「四道菜」

▲ The Signature Collection系列將會增添期間限定的新成員「三重芝士安格斯」。（麥當勞提供圖片）

麥當勞The Signature Collection系列由下周一起，將會增添期間限定的新成員「三重芝士安格斯」。加上其他新食品，將會有一個全新的「Signature Tasting Menu」。

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由11月22日起，麥當勞The Signature Collection將會增設全新「三重芝士安格斯」。除了選用130克的100%安格斯牛肉，更特意加入3款不同滋味的芝士，包括外脆內軟芝士條、軟滑香濃切片白芝士和幼滑白芝士醬。

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另外麥當勞還有多款美食同步登場，包括新登場的Shake Shake薯條「芝士味調味粉」、全新鹹味的「意式田園蔬菜批」，以酥脆外層包裹多種不同蔬菜如洋蔥、甘筍、西蘭花及粟米，加上香濃蕃茄醬和芝士。同期麥當勞更有經典回歸的「焦糖燉蛋味麥旋風」呈獻傳統法式焦糖燉蛋口味。至於飲品方面，則有「紅茶花伝®椰果橙茶」，香濃橙香茶味搭配滋味椰果，清甜可口。

由11月22日起，麥當勞App用戶更可憑電子優惠券購買三重芝士安格斯或蘑菇安格斯超值套餐，即享減3元優惠；麥當勞App用戶同時亦可以優惠價51元，尊享「[一人盛宴]三重芝士安格斯四道菜」優惠，一次過品嚐三重芝士安格斯、中薯條、中汽水及意式田園蔬菜批，還可升級加配窩心甜品焦糖燉蛋味麥旋風；憑電子優惠券亦可以優惠價$34購買芝士安格斯超值套餐。

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責任編輯：葉泳珊