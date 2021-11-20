【元宇宙】Nike進軍元宇宙　夥Roblox合作推出虛擬世界NIKELAND（有片+多圖）

▲ Nike近日宣布與線上遊戲平台Roblox合作，推出「NIKELAND」虛擬世界，正式進軍元宇宙市場。

元宇宙（Metaverse）近日成為城中熱話，除了科技公司紛紛向相關領域發展外，運動品牌Nike也要加入戰場。繼月初申請虛擬商標後，Nike近日宣布與線上遊戲平台Roblox合作，推出「NIKELAND」虛擬世界，正式進軍元宇宙市場。

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虛擬空間NIKELAND的設計靈感，來自現實中位於美國奧勒岡州的Nike總部。而該空間允許玩家使用不同的Nike產品打扮角色，例如 Air Force 1、Nike Blazer、Air Max 2021等經典鞋款，以及服裝ACG系列和Tech Pack產品等，任何人都可以免費登入。

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用戶可以與朋友一起遊玩「The floor is lava」、躲避球等遊戲，也可以透過NIKELAND工具包的體育材料設計小遊戲。而使用手機操作的玩家，更可以透過感測裝置，讓虛擬人物做出對應的跑跳動作，增強遊戲體驗。

Nike表示，計畫未來將在其中仿效國際賽事，例如世足賽或美國超級盃美式足球賽，持續更新虛擬內容，並會新增明星運動員角色或品牌商品。

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責任編輯：曾曉汶