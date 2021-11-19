▲ 【內房危機】穆迪：內房流動性壓力持續 再融資風險仍高

評級機構穆迪發表報告指出，考慮到信貸收緊及銷售下跌，內房的流動性壓力將會持續。穆迪又指，內房的再融資風險，尤其是那些財務狀況不佳且短期債務到期的企業的再融資風險仍將居高不下。

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穆迪分析師Daniel Zhou 指出，截至 6 月底止，49 間受評內房的加權平均無限制現金佔短期債務從 2020 年底的 1.5 倍小幅上升至 1.6 倍，但在未來 6-至2 個月內可能會減弱。他續指，內房融資渠道受限、合同銷售放緩以及對項目級現金的控制減弱正在抑制其現金流和流動性。

「三線紅線」達標企業略增

穆迪的情景分析顯示，通過政府「三條紅線」指標的受評內房，從2020年的15間升至17間，「三條紅線」全部不達標的受評內房從4間下降至3間。換言之，大部分發展商被允許以每年 5%至15% 的速度增加債務，但對許多內房企業來說，融資渠道在現實中仍然是一個挑戰。

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穆迪又指，今年內房收入及債務增長按年放緩；2021年債務增長僅3%，而有關增長主要來自Baa及Ba評級的發展商。對於大多數 B 級開發商而言，由於融資渠道減弱，該行預計債務和現金餘額將同時下降。

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