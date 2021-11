【SpaceX】馬斯克料星艦明年1月 可首次軌道飛行

Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX,研發的重型運載火箭「星艦」(Starship)經歷多次失敗後成功軟著陸。馬斯克早前預計星艦明年初會進行首次軌道飛行,但他坦言首次任務並非絕對成功。

馬斯克(Elon Musk)周三(17日)與美國國家科學院成員進行視像會議。馬斯克期間表示,SpaceX會於下月再進行測試,同時計劃在明年1月為星艦進行首次軌道飛行。

他在會上坦言:

首次發射會有大量風險,我不會斷言今次軌道飛行很可能成功,但我們會有很大收穫。

(There's a lot of risk associated with this first launch, so I would not say that it is likely to be successful, but we'll make a lot of progress.)