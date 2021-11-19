【SpaceX】馬斯克料星艦明年1月 可首次軌道飛行

Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX，研發的重型運載火箭「星艦」（Starship）經歷多次失敗後成功軟著陸。馬斯克早前預計星艦明年初會進行首次軌道飛行，但他坦言首次任務並非絕對成功。

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馬斯克（Elon Musk）周三（17日）與美國國家科學院成員進行視像會議。馬斯克期間表示，SpaceX會於下月再進行測試，同時計劃在明年1月為星艦進行首次軌道飛行。

他在會上坦言：

首次發射會有大量風險，我不會斷言今次軌道飛行很可能成功，但我們會有很大收穫。 （There's a lot of risk associated with this first launch, so I would not say that it is likely to be successful, but we'll make a lot of progress.）

馬斯克表示不確定星艦能否在首次發射成功進入軌道，但他有信心星艦可在明年内完成上述任務。他也預計SpaceX明年將與星艦，一起進行最少10多次軌道試飛。

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據悉，馬斯克上月曾於Twitter發文稱星艦可於本月進行首次軌道飛行任務，但具體時間取決於監管部門的審批進度。

美國聯邦航空總署（FAA）仍為德州的SpaceX發射場進行環境審查，料於今年内完成。

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責任編輯：鄭錦玲