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【長實1113】長實申請改劃東火炭工業區為住宅區　興建24座住宅樓宇涉4700個單位

股市 14:58 2021/11/19

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【長實1113】長實申請改劃東火炭工業區為住宅區　興建24座28至38層住宅樓宇

長實 （01113） 向城規會遞交改劃東火炭工業區土地用途的申請，長實表示，計劃擬把東火炭工業區改造為住宅和政府、機構或社區用途，以應對香港日益增加的住屋需求。如城規會通過此項審批，長實將啟動第一期重建工作。

長實：東火炭工業區可建超過4700個住宅單位

長實指，東火炭區毗鄰鐵路樞紐，計劃擬將目前的工業區轉型為住宅區，興建24座28至38層住宅樓宇，包括一層零售商舖、一層住宅大堂及兩層地下車庫，總地積比率為5.5地盤面積約 53,000平方米，總樓面面積約26.6萬平方米，可興建超過4,700個平均面積為56.5平方米之住宅單位。

長實據報增持飛機租賃合資企業，詳見【下一頁】

長實有意東火炭工業區土地將打造成一個擁有約 4萬平方米廣闊綠化休憩空間的花園城市與相鄰社區配合，大大優化周邊環境。計劃中包括興建行人天橋貫穿整個住宅發展區，以及連接毗鄰的火炭港鐵站，以便居民出入，區內並會興建一座有24間教室的小學，以滿足該地區未來的教育需求。

改劃方案將透過進行重建或改建計劃而逐步淘汰現有東火炭工業區，而住宅發展將分不同階段實施，每座工業大廈的業主均可按需要和計劃靈活地進行住宅發展。

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