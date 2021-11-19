印度終結年多農民抗議 莫迪廢除爭議農業法

印度去年引入新農業法，激發大批農民不滿，示威抗議整整一年多，對總理莫迪構成巨大壓力。莫迪日前突然宣布，將會在今個月廢除引發爭議的農業法，平息農民逾一年來的抗議。

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莫迪（Narendra Modi）在周五（19日）的電視講話中，宣布政府會在11月底在國會啟動憲法程序，正式廢除3條惹起農民不滿的農業法案。同時，莫迪呼籲農民示威者，盡快解散重回家鄉。

印度國會2020年引入農業改革法案，剔除部分保障印度農民多年的條例，並讓當地農民直接面對自由市場衝擊。雖然印度政府以現代化農業為由辯護，但當地農民認為，新條例會減少他們原本已不多的收入，更削弱抗衡大企業的能力，因此發起一年多抗爭。

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有印度媒體報稱，自去年11月起，來自北部旁遮普邦（Punjab）﹑哈里亞納邦（Haryana）及北方邦（Uttar Pradesh）多名農民示威者已聚集首都新德里。有農民得悉莫迪廢除農業法後，開始大肆慶祝。

印度約13億人口中，近半主要收入來源是農業，但農業只佔當地國民生產總值約15%。經濟學家普遍同意，印度需要改革農業，但有關事宜在印度亦是政治敏感議題。

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責任編輯：吳漢培