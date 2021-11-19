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Kim Kardashian資助阿富汗女青足撤離 約130人逃至英國

環球社會熱點 15:05 2021/11/19

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伊斯蘭原教旨主義禁止女性參與體育運動，信奉原教旨主義塔利班自8月中接管阿富汗後，阿富汗不少女性運動員急忙逃離。美國名模Kim Kardashian和英超球會列斯聯合作，資助阿富汗女子青少年足球隊成員及其家屬撤離。英國媒體報道指，合作成功帶走約130人。

塔利班閱兵展實力 大曬繳獲美製武器 【下一頁】

Kim Kardashian和列斯聯（Leeds United Football Club）合作，協助1支阿富汗女子青少年足球隊抵達英國。英國媒體天空新聞（Sky News）報道，Kim Kardashian共支付30名球隊成員及其家屬，共約130人前往英國的機票費用。

列斯聯主席Andrea Radrizzani表示，對能夠參與救援行動感到非常自豪，並指希望成員有朝一日會加入列斯聯。

塔利班禁民眾使用外幣 僅限阿富汗貨幣交易 【下一頁】

有份參與救援行動的美國非牟利組織Tzedek Association創始人Rabbi Margaretten表示，和Kim Kardashian結束視像會議約1小時後便收到短信，Kim Kardashian希望全額資助整個航班。

早前已成功撤離的阿富汗女子足球隊前隊長波帕爾（Khalida Popal）透露，部分女子足球成員被毆打，房屋被燒毀，塔利班更帶走其家庭成員。亦有女足隊員接受訪問指塔利班曾威脅，若球隊未能離開阿富汗，就會殺死所有隊員。

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責任編輯：李俊儀

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