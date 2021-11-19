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【電動車】福特汽車力爭成全球第二大電動車廠　產量增升每年60萬部

商業 14:21 2021/11/19

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福特汽車計畫在2023年前，把電動車產量增加至60萬部。（法新社圖片）

電動車競爭愈來愈激烈，福特汽車計畫在2023年前，把電動車產量增加至60萬部。福特汽車行政總裁Jim Farley提言，公司目標是成為美國第二大的電動車生產商，僅次於Tesla。

【科技初創】5間本港科企入圍金融科技加速器項目　涉及人工智能能、區塊鏈

Jim Farley指，今次提升產量等同把未來兩年原本的生產目標倍增。據外電報道稱，福特增產將會包括三款電動車，分別是Mustang Mach-E、F-150 Lightning 及E-Transit。

福特：電動車需求勝預期

他解釋，需求遠超預期。對於福特汽車而言，這是嶄新的體驗，以變得敏銳回應需求，做法將會與原本的生產規劃非常不同。

與Tesla比較，Tesla預估2023年的銷量將超過100萬部，換言之兩間企業之間仍相距一段距離。福特當前的目標，亦是在未來幾年成為全球第二大電動車廠。

另一競爭對手通用汽車則指，今年首9個月，該企已全球售出30萬部電動車。通用汽車計劃把四間位於北美市場、生產燃油汽車的工廠，改造成生產電動車。

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責任編輯：葉泳珊

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