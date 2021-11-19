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【輝瑞疫苗】美國多州提早開放 所有成人接種第3針

環球社會熱點 14:12 2021/11/19

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美國食品及藥物管理局（FDA）料於本周內授權，擴大第3針輝瑞疫苗接種範圍至美國所有成人。但阿肯色州等多州都正在「谷針」，已提前容許所有成人接種第3針輝瑞疫苗。

【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制 【下一頁】

阿斯利康抗體藥半年内 可降新冠症狀風險83% 【下一頁】

美國政府上月已批准特定群體接種輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗作第3針，包括65歲及以上者、在高危環境工作的成人、患有糖尿病等成年長期病患者。輝瑞其後申請授權所有成人接種輝瑞疫苗作第3針。

美媒CNBC報道，包括阿肯色、科羅拉多、路易斯安那、堪薩斯、肯塔基、緬因、新墨西哥、佛蒙特及西弗吉尼亞州，都正在推動所有已經完成接種疫苗的成人打第3針。

紐約州及羅德島州就為高風險地區的成人提供第3針，新澤西州及明尼蘇達州也計劃則未來幾日擴大第3針接種範圍。加州政府也要求醫護人員不要拒絕任何要求接種第3針的成人。

【輝瑞疫苗】FDA或本周內授權 美國所有成人接種第3針 【下一頁】

科羅拉多和新墨西哥州的州長上周也發布行政命令，下令正式為所有成人提供第3針。科羅拉多與新墨西哥州，分別有超過78.1萬及29.2萬人接種了第3針。

阿肯色州截至周四（18日），已有超過24.7萬人接種第3針。阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）表示，數據表明疫苗有效率會隨著時間減弱，因此人們需要第3針。他指希望確保每個成人都有資格並獲推動接種第3針。

西弗吉尼亞州截至周四也有超過5.3萬人接種第3針。州長賈斯蒂斯（Jim Justice）周一（15日）也呼籲州內所有成人接種第3針，形容完成接種者不打第3針是非常愚蠢的行為。

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責任編輯：鄭錦玲

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