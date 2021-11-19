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【Disney+】Disney+設IMAX特大畫面比例　哪些iOS或Android用戶可使用？

科技 19:01 2021/11/19

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Disney＋日前正式攻港，各位準備在周末開始煲劇大計的Disney＋用戶可以留意，Disney＋日前已宣布與IMAX 合作，將多部 Marvel電影以IMAX的Expanded Aspect Ratio格式在Disney+上推出！包括Disney＋的香港觀眾，也可以啟用有關的「IMAX Enhanced」功能。

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IMAX的特大畫面比例為1:90:1，擴展縱橫比例令用戶可以看到多達26%的原始電影畫面。而在Disney＋上升級至IMAX Enhanced的Marvel電影共有13齣，更包括近日上映的《尚氣與十環幫傳奇》，以及以下名單：

  • 《鐵甲奇俠》
  • 《銀河守護隊》
  • 《銀河守護隊2》
  • 《美國隊長3：英雄內戰》
  • 《奇異博士》
  • 《雷神奇俠3：諸神黃昏》
  • 《黑豹》
  • 《復仇者聯盟：無限之戰》
  • 《蟻俠2: 黃蜂女現身》
  • 《Marvel隊長》
  • 《復仇者聯盟：終局之戰》
  • 《黑寡婦》

據悉，Disney+支援運行iOS12.0或之後版本的Apple流動裝置，以及Android OS 5.0 (Lollipop) 或之後版本的Android手機及平板電腦。

【Netflix遊戲】Netflix Games終登陸iOS平台！5款新遊戲獨立上架

責任編輯：張寶燕

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