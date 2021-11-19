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【科技一周回顧】香港Disney+煲劇攻略、功能介紹　csl. 推5G X MIRROR服務新企劃　

科技 20:00 2021/11/19

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Disney+懶人包】Disney+登陸香港！一文看清煲劇攻略　額外收錄區尋「彩蛋」（多圖）

華特迪士尼（Walt Disney）旗下串流影片平台Disney+今（16日）正式登陸香港！據迪士尼早前公布Disney+香港區的服務定價，每個帳戶最多更可設立7個使用者，用戶分別可選擇以月費73港元，或年費738港元兩個方式支付。即以年費方式訂閱每年可以節省138港元，整體折扣約85折。

<<【Netflix突然加價】將影響香港？　Netflix南韓訂閱價格加價達17.2%

2/【MIRROR 5G Plan】csl.新5G企劃　MIRROR 12子總動員加持「1人1 Plan」 　最平月費298元兼送AR月曆（多圖）

MIRROR熱潮持續，csl.更宣布推出csl. 5G x MIRROR企劃，設有共13款「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，讓鏡粉選擇專屬的MIRROR 12子團體頭像或單獨頭像SIM卡，另包括指定的限量珍藏品如MIRROR 5G珍藏卡、海報、MIRROR AR月曆。

3/【元宇宙】Google加入元宇宙戰場！事隔10年重組Google Labs

元宇宙（Metaverse）近日成為科技界熱話，更成為科技巨頭的戰場。除了最近改名的Meta（原名Facebook）及微軟（Microsoft）外，有傳Google也正計畫加入戰場，並將會重新恢復Google Labs運作，聚焦擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）發展。

<<【元宇宙】分析師：蘋果密集申請專利佈局　AR裝置即將面世

<<【元宇宙】密集恐懼慎入！Meta展示智能手套研發進展　感知手勢作虛擬互動（多圖）

4/【iPhone維修】蘋果推出自助維修計劃 　自己iPhone 自己維修  

蘋果 (Apple)宣佈即將推出自助維修計劃，先由 iPhone 12 及 iPhone 13 系列開始，未來將擴展至配備 M1 晶片的 Mac 電腦。自助維修計劃將由明年初先於美國開始，再陸續擴展到其他國家和地區。首階段將集中於最常需要維修服務的模組，如 iPhone 顯示器、電池和相機，其他模組的自助維修將於明年稍後推出。

責任編輯：李寶如

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