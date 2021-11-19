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扮salt bae灑鹽疑諷高官 越南河粉店主被警問話

環球社會熱點 13:33 2021/11/19

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越南早前有高官被揭發，在英國出席第26屆聯合國氣候變化大會後，於倫敦享用奢華大餐惹起爭議。越南一名河粉店店主因模仿網紅Salt Bae，疑似諷刺高官食大餐，遭當地警方傳召及問話。

越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花 【下一頁】

越南醫護搞錯預防針 18名嬰兒誤打新冠疫苗 【下一頁】

峴港河粉店38歲東主Bui Tuan Lam其後上傳影片，模仿Salt Bae經典灑鹽動作，疑似諷刺越南公安部長蘇林（To Lam）在倫敦食大餐。Bui Tuan Lam數日後兩度被警方傳召及問話，但他亦確認，警方在問話時未有提及模仿Salt Bae的片段，讓他對此大感困惑。

Bui Tuan Lam更指警方要求，要就被問話保守秘密。不過，Bui Tuan Lam強調不會下架影響，因為不認為自己的影片有問題。

越南公安部長蘇林被指於網紅廚師Salt Bae在倫敦﹑開設的Nusr-Et餐廳豪食3.7萬英鎊（約39萬港元）大餐，引起越南民眾不滿。英國媒體《獨立報》報道，蘇林剛參加完COP26會議，並在倫敦的馬克思（Karl Marx）墓前獻花。

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責任編輯：吳漢培

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