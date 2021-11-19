【加拿大水災】數千牲口被困恐喪命 居民搶空貨架儲物資

加拿大西部卑詩省因水災宣布進入緊急狀態，大批居民需要撤離。水災亦淹沒多個農場，當地居民正努力拯救被困牲口。加拿大卑詩省政府警告，水災或已造成數千隻牲口死亡。當地零售商透露，居民恐慌性搶購物資，多個超市貨架被清空。

卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升 【下一頁】

亞博斯福市（Abbotsford）為加拿大農業重鎮之一，當地共有逾1,200個農場，提供卑詩省520萬民居民一半乳製品、雞蛋及家禽肉類供應。亞博斯福市是次水災受災情況最嚴重地區之一，有航拍影片顯示，洪水已淹沒數個倉庫，當地居民正利用電船和水上單車（jetskis），努力拯救被困牲口。

當地許多農場位於低窪地帶，卑詩省農業部長Lana Popham表示，風暴吹襲省內主要農田，數百個農場受洪水影響，部分依然被淹沒，或已造成數千隻牲口死亡，目前仍有大批牲口受困。

牛隻受困情況

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亞博斯福市長布勞內（Henry Braun）表示，現時評估牲口死亡數字仍為時過早，但從倉庫淹沒情況而言，難以想象入面的家禽依然在生。他透露，當地2010年時，共飼養了逾900萬隻家禽。

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有報道指亞博斯福市仍有約300人未有撤離，布勞內指農民不習慣離開養殖的牲口，但強調現時人命較牲口更重要。布勞內預料，是次水災或對亞博斯福市造成高達10億加元（約62億港元）損失。

卑詩省零售商行業協會周四（18日）表示，水災導致居民恐慌性搶購物資，多個超市貨架被清空。有社交媒體流傳照片顯示，超市貨架和雪櫃貨品已被清空，有照片亦顯示，商店內除檸檬、酸橙及蔓越莓外的農產品被搶購一空。加拿大西部最大雜貨零售商Save-On-Foods呼籲民眾避免囤積，只購買所需物品。《路透社》引述目擊者報道，周四下午有警車護送Save-On-Foods貨車前往受災地區。

卑詩省乳業協會（BC Dairy Association）主席Holger Schwichtenberg透露，省內牛奶約4分之3產量已被迫擱置數日，農民需倒掉數百萬升。牛奶收集雖已經恢復，但料省內部分地區將出現短暫牛奶短缺情況。

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責任編輯：李俊儀