  • 24°C
香港時間 : 20211119日 (五) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿斯利康抗體藥半年内 可降新冠症狀風險83%

環球社會熱點 13:04 2021/11/19

分享：

新冠藥物研發再取得進展，阿斯利康藥廠周四（18日）指旗下新冠抗體藥在半年内，可降低新冠肺炎有症狀感染的風險約83%。阿斯利康指這款新藥可達到預防效果，並為接種疫苗仍免疫力不足的癌症患者提供更強保護力。

【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制 【下一頁】

阿斯利康（Astrazeneca）於英美等5個西方國家，進行抗體藥「AZD7442」的第三期臨床試驗結果。近5,200人參與試驗，其中約67%的人接種單劑AZD7442，另外約33%的人則接種生理鹽水作安慰劑。

結果顯示，接種AZD7442的人有症狀感染的風險降低83%，可維持約半年。至於早前試驗更顯示接種3個月内，可降低新冠重症風險約77%。

至於另一項針對輕中度患者的研究表明，如果患者首次出現新冠症狀的3日内接種較高劑量的AZD7442，可降低重症風險88%。

阿斯利康指全球約2%人口接種新冠疫苗後產生的免疫反應不足，這款藥能為癌症患者等免疫力較弱群體提供額外保護。

上述試驗結果未經同行評審，但阿斯利康將會提交給有同行評審的醫學期刊發表結果。

阿斯利康新藥降77%新冠症狀風險 向美FDA申請授權 【下一頁】

多間藥廠也正在研發新冠肺炎抗體療法藥物，再生元藥廠（Regeneron）、禮來（Eli Lilly）及葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）的新藥都已獲美國食品及藥物管理局（FDA）緊急授權。

阿斯利康上月宣布向FDA申請AZD7442的緊急使用授權，一旦獲得批准，藥廠會向美國政府供應70萬劑。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制
今日
【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制
【新冠疫苗】英建議康復青少年延遲接種 最少12周
2021/11/18
【新冠疫苗】英建議康復青少年延遲接種 最少12周
【新冠疫苗】美政府擬加大投資增產能 冀年增產10億劑
2021/11/18
【新冠疫苗】美政府擬加大投資增產能 冀年增產10億劑
【新西蘭疫情】奧克蘭疫苗接種率高企 下月中對内開關
2021/11/17
【新西蘭疫情】奧克蘭疫苗接種率高企 下月中對内開關
【輝瑞疫苗】FDA或本周內授權 美國所有成人接種第3針
2021/11/17
【輝瑞疫苗】FDA或本周內授權 美國所有成人接種第3針

你可能感興趣

【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制
今日 10:44
【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制
【新冠疫苗】英建議康復青少年延遲接種 最少12周
18:00 2021/11/18
【新冠疫苗】英建議康復青少年延遲接種 最少12周
【新冠疫苗】美政府擬加大投資增產能 冀年增產10億劑
16:29 2021/11/18
【新冠疫苗】美政府擬加大投資增產能 冀年增產10億劑
疫情 傳染病 AstraZeneca（美：AZN） 藥物種類及名稱 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

扮salt bae灑鹽疑諷高官 越南河粉店主被警問話

下一篇文章

美國8州檢察官聯手 查IG對青少年兒童心理影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

印度新德里空氣污染惡化 所有學校無限期停課
印度新德里空氣污染惡化 所有學校無限期停課
【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集
【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集
德國停批北溪2號管道 歐洲天然氣價格急升
德國停批北溪2號管道 歐洲天然氣價格急升
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間14:00）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款