阿斯利康抗體藥半年内 可降新冠症狀風險83%

新冠藥物研發再取得進展，阿斯利康藥廠周四（18日）指旗下新冠抗體藥在半年内，可降低新冠肺炎有症狀感染的風險約83%。阿斯利康指這款新藥可達到預防效果，並為接種疫苗仍免疫力不足的癌症患者提供更強保護力。

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阿斯利康（Astrazeneca）於英美等5個西方國家，進行抗體藥「AZD7442」的第三期臨床試驗結果。近5,200人參與試驗，其中約67%的人接種單劑AZD7442，另外約33%的人則接種生理鹽水作安慰劑。

結果顯示，接種AZD7442的人有症狀感染的風險降低83%，可維持約半年。至於早前試驗更顯示接種3個月内，可降低新冠重症風險約77%。

至於另一項針對輕中度患者的研究表明，如果患者首次出現新冠症狀的3日内接種較高劑量的AZD7442，可降低重症風險88%。

阿斯利康指全球約2%人口接種新冠疫苗後產生的免疫反應不足，這款藥能為癌症患者等免疫力較弱群體提供額外保護。

上述試驗結果未經同行評審，但阿斯利康將會提交給有同行評審的醫學期刊發表結果。

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多間藥廠也正在研發新冠肺炎抗體療法藥物，再生元藥廠（Regeneron）、禮來（Eli Lilly）及葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）的新藥都已獲美國食品及藥物管理局（FDA）緊急授權。

阿斯利康上月宣布向FDA申請AZD7442的緊急使用授權，一旦獲得批准，藥廠會向美國政府供應70萬劑。

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責任編輯：鄭錦玲