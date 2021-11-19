可持續投資產品的需求料續增長迅速

聯合國氣候高峰會議（COP26）提升了市場對氣候變化和社會議題的意識，亦令投資者較多注意社會和環境產生正面影響的基金，可持續投資產品的需求因而增長不少。隨着市場供求及央行行動帶動ESG和可持續投資範疇的發展，特別是亞洲可持續債券，為固定收益投資者提供重要的增長機會。

晨星近期的一份報告指出，2020年第四季，全球流入可持續投資產品的資金增加了88%。根據彭博行業研究，到2025年，這類基金的環球資產總值預計將會超過53萬億美元。發行量方面，與可持續發展活動相關的全球債券發行量今年上半年高達 6,660億美元，當中亞洲發行量的增長亦不容忽視，佔總錄色及環境、社會及管治（ESG）債券發行量接近17%。我們相信，此增長速度很快便超越去年總發行額的7,700億美元的歷史高位。

根據央行與監管機構綠色金融網絡（NGFS）的調查，全球所有央行都認為氣候變化對它們來說是挑戰，對經濟及對中央銀行的營運框架會帶來潛在威脅。話雖如此，目前已有約四分一的中央銀行考慮將氣候相關的措施納入日常營運框架中，並發現與現存的制度出現相當大的差異。

我們相信亞洲可持續發展的資產會不斷增長，可為固定收益投資者帶來具吸引力的投資機會。比較摩根大通相關信貸指數，亞洲ESG 債券自2012年以來的風險回報表現與傳統亞洲債券相若，但碳排放強度僅為47%。再比較亞洲ESG債券及環球ESG債券，前者過往3年及5年的年度化回報均優於環球ESG債券，並維持相對吸引的孳息率和基本面。

因此，我們的投資團隊對可持續亞洲債券前景尤其樂觀，並積極發掘ESG主題債券，包括綠色債券、社會債券、可持續性債券；以及支持市場創新，投資於與績效指標（KPI）掛鈎的債券、過渡債券和藍色債券等。