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【美國加息】對冲基金名宿阿克曼：目前正處於一個經典泡沫之中　聯儲局應盡快加息

股市 12:40 2021/11/19

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【美國加息】阿克曼透露，已為旗下投資組合進行對沖，擔心利率上升會對股票組合構成負面影響。

美國通脹持續高企，對冲基金名宿阿克曼（William Ackman）表示，美國聯儲局過於寬鬆的貨幣政策，將會製造一個「經典泡沫」，因此聯儲局應該盡快加息，以遏抑通脹。Pershing Square Capital Management管理人阿克曼指，所有指標都已閃現紅燈，房地產市場、藝術市場及股票市場價格都上揚，而對於對沖基金來說，今年最大通脹是通脹，預期聯儲局很快就會加息。

「我們正處於一個由聯儲局推動的經典泡沫之中，我認為聯儲局會被迫更早加息。」

高盛指美國或明年7月開始加息【下一頁】

阿克曼稱，物價上升主要由結構性改變所推動，因此高物價並非如部分決策官員、經濟師或企業所指的過渡性，他看不到很多理由聯儲局應將利率維持在現水平，而寬鬆貨幣政策並不會驅使人民重返勞動市場。

他認為，ESG的倡議，包括轉用更清潔的能源，推動更高的薪酬回報，這些都會持續，而且成本不低，只會進一步推高通脹。

阿克曼：已為旗下投資組合進行對沖

阿克曼透露，已為旗下投資組合進行對沖，擔心利率上升會對股票組合構成負面影響。今年來Pershing Square Holding基金回報26.1%，去年回報70.2%。

瑞士寶盛私銀：聯儲局明年料加息兩次【下一頁】

阿克曼上月在Twitter指，自己受紐約聯儲銀行邀請，向其發表對通脹的看法，他對決策官員指，聯儲局應該立即縮減買債規模，並且盡快開始加息。

相關文章：【SPAC】對冲基金名宿阿克曼SPAC斥312億元收購環球音樂一成股權

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港股 貨幣政策 經濟 加息 美國聯儲局 對沖基金 通脹

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