美國8州檢察官聯手 查IG對青少年兒童心理影響

社交平台Instagram深受歡迎，不少青少年及兒童亦是主要用戶之一。美國8個州分的檢察官周四（18日）宣布，將會聯合調查Instagram如何吸引兒童使用，及對其心理狀態影響，同時調查Instagram母公司，前身名為Facebook的Meta有否違反消費者保障條例。

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來自共和民主兩黨的8位州檢察官希望，查找Meta利用甚麼策略，吸引年輕用家與增加Instagram使用時間，以及有關策略對年輕用家造成的任何傷害。檢察官調查另一目的，即檢視Meta有否違反消費者保障條例，導致公眾陷入危險。

內布斯加州檢察官彼得森（Doug Peterson）表示，當美國兒童被社交平台視作可利用的商品，用以增加使用時間及流量消費，美國的州檢察官有責任就此行為有否違反消費者保障條例展開調查。

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Meta發言人表示，調查出於對Instagram的誤解，同時調查所指對兒童及青少年的影響亦有在其他社交平台出現。Instagram亦表明，曾多次就聯合調查提出的指控解釋，表明公司在打擊平台欺凌及其他負面行為是行業先驅，往後會持續設立更多功能，防止其他負面行為﹑思想與影響散播。

Instagram近來被揭嚴重影響青少年的心理，《華爾街日報》9月曾報道，引述Instagram內部文件指出，公司知悉自家社交平台能夠產生「負面社交比較」，特別是年輕女性用家之間。內部研究更指出，Instagram以圖片為主及外觀主導的特點，更是加深上述負面影響的傷害。

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責任編輯：吳漢培