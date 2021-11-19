碧桂園服務（06098）配股後可候低吸？ 股市 12:20 2021/11/19 分享： 桂園服務 （06098） 配售後股價急跌，碧桂園服務股價今早跌超過一成，低見49.1元，失守配股價53.3元。碧桂園服務股價今早急跌，是否造就買入時機？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。 ＊重溫《ET開市直擊》足本版－黃偉豪為你分析科技股前景及買賣策略：【按此－附time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 今日 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 今日 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 你可能感興趣 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 今日 12:10 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 今日 12:05 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 16:20 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 最新專欄文章 更多 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 今日 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 今日 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 港股 碧桂園服務（06098） 桂園