京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 股市 12:10 2021/11/19 分享： 京東集團 （09618） 業績理想，帶動京東集團股價今早彈升，早段曾升近9%，高見345元。京東集團股價前景可看好？買賣策略如何？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。 *重溫《ET開市直擊》足本版－黃偉豪為你分析科網股前景：【按此－附time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 2021/11/18 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差 股價前景不妙 2021/11/18 嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差 股價前景不妙 你可能感興趣 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 16:20 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 13:41 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 13:22 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 最新專欄文章 更多 碧桂園服務（06098）配股後可候低吸？ 今日 碧桂園服務（06098）配股後可候低吸？ 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 今日 阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 港股 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）