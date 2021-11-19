【宏觀政策】減稅降費措施適時出台 專家估規模超5000億

國務院總理李克強日前表示，中國經濟長期向好的基本面沒有變，將穩定宏觀經濟運行、加強跨周期調節，堅持不搞「大水漫灌」；並適時出台實施更大力度的組合式減稅降費舉措，確保經濟運行在合理區間。

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中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群對內地傳媒表示，近年中國連續實施大規模減稅降費政策，極大減輕了企業特別是中小微企業的稅費負擔。但在經濟發展和結構調整環境日益復雜的情況下，一方面要積極推動減稅降費政策落實，另一方面要繼續推進組合式制度性減稅降費政策改革，才能進一步釋放中小微企業的生存空間和發展活力，預計更大力度的組合式減稅降費規模將超過5,000億元。

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針對中小微企業減免稅費將是下一階段的工作方向。中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣建議，一是繼續降低企業稅費負擔，特別是製造業企業；二是加快推進設置更多的個稅專項附加扣除；三是研究企業社保和醫療繳費調整，並同步加快推進國有資本收益劃轉、社保全國統籌等工作。

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記者：林衛