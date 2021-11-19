【石Sir午市閒談】今日推介中行｜領展、安踏、中集安瑞科、匯賢、建業新生活最新部署

恒生指數中午收報24874點，跌444點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中行 （03988） ，另亦會分析領展 （00823） 、安踏 （02020） 、中集安瑞科 （03899） 、匯賢 （87001） 、建業新生活 （09983） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：56 – 領展 （00823） 升幅暫多，要整固

05：21 – 安踏 （02020） 下不破136.00元，上要破141.00元

06：59 – 中集安瑞科 （03899） 下破8.20元宜平倉

09：16 – 匯賢 （87001） 血的教訓

11：39 – 建業新生活 （09983） 有望上試5.45元

13：02 – 中行 （03988） 挑戰保歷加上通道

14：46 – 推介股表現記錄

15：26 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

＊重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪為你分析科網股前景*【按此-附time code】