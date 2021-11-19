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【石Sir午市閒談】今日推介中行｜領展、安踏、中集安瑞科、匯賢、建業新生活最新部署

股市 12:30 2021/11/19

分享：

恒生指數中午收報24874點，跌444點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中行 （03988） ，另亦會分析領展 （00823） 、安踏 （02020） 、中集安瑞科 （03899） 、匯賢 （87001） 、建業新生活 （09983） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03：56 – 領展 （00823）      升幅暫多，要整固
05：21 – 安踏 （02020）      下不破136.00元，上要破141.00元 
06：59 – 中集安瑞科 （03899）     下破8.20元宜平倉
09：16 – 匯賢 （87001）      血的教訓
11：39 – 建業新生活 （09983）     有望上試5.45元
13：02 – 中行 （03988）     挑戰保歷加上通道
14：46 – 推介股表現記錄
15：26 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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＊重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪為你分析科網股前景*【按此-附time code】

港股 中國銀行（03988） 領展房產基金（00823） 安踏體育（02020） 中集安瑞科（03899） 匯賢產業信託（87001） 建業新生活（09983） 石鏡泉

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