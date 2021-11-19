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阿里巴巴9988股價今早挫一成　欲博反彈可以嗎？

股市 12:05 2021/11/19

分享：

阿里巴巴 （09988） 業績比市場預期差，拖累阿里巴巴股價今早隨外圍股價下跌，早段跌逾一成，失守140元，低見139.5元，中午收報139.8元。有散戶提問阿里巴巴現價是否值搏，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。

*重溫《ET開市直擊》黃偉豪為你分析科網股前景：【按此－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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