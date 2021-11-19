阿里巴巴9988股價今早挫一成 欲博反彈可以嗎？ 股市 12:05 2021/11/19 分享： 阿里巴巴 （09988） 業績比市場預期差，拖累阿里巴巴股價今早隨外圍股價下跌，早段跌逾一成，失守140元，低見139.5元，中午收報139.8元。有散戶提問阿里巴巴現價是否值搏，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。 *重溫《ET開市直擊》黃偉豪為你分析科網股前景：【按此－附time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 2021/11/18 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差 股價前景不妙 2021/11/18 嗶哩嗶哩（09626）業績比預期差 股價前景不妙 百度（09888）股價急插近8% 季績後前景點睇？ 2021/11/18 百度（09888）股價急插近8% 季績後前景點睇？ 你可能感興趣 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 13:41 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 13:22 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 12:35 2021/11/18 汽車概念股點揀？植耀輝看好敏實425話你知買賣策略 最新專欄文章 更多 碧桂園服務（06098）配股後可候低吸？ 今日 碧桂園服務（06098）配股後可候低吸？ 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 今日 京東9618業績佳股價靚 有機會上350元可以咩價位買？ 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 2021/11/18 蒙牛2319股價陰燭下跌 有貨冇貨怎部署？ 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 2021/11/18 新能源股可趁跌吸納？龍頭股細股點揀？ 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 2021/11/18 吉利汽車175短炒有沒有水位 ？ 港股 阿里巴巴－SW（09988） 博反彈 阿里巴巴