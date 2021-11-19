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【券商點睇】醫保降價趨勢呈邊際回暖 創新藥板塊迎轉勢契機

股樓投資 12:32 2021/11/19

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國金證券指，中國醫保政策經歷多年建設與改革日趨完善，目前已經形成藥品醫保目錄動態調整機制，每年進行醫保談判。2021年醫保談判初步入圍271個品種，其中腫瘤領域入圍59個品種，是醫保談判中入圍產品最多的領域。

【數字貨幣】數字人民幣交易額突破600億 全場景應用漸近，請按【見下頁

其中，PD-1/PD-L1領域，四大國產PD-1產品均有新適應症入圍，上輪醫保談判在原價（不含贈藥）基礎上降價60%至80%，該行預計2021年醫保談判，大部分產品會在贈藥後的年治療費用基礎上降價10%至20%。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗同時下調恒指年底及一年目標 建議增持5大板塊共12股，請按【見下頁

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基於今年創新藥醫保降價趨勢邊際回暖，預示著「醫保+集採」雙重政策不僅僅是以控費為目的，看好創新藥板塊及創新產業鏈。對於尚未盈利的創新藥企業，今年下半年以來回調尤為明顯，目前處於相對低位。醫保降價趨勢的邊際回暖，有可能成為創新藥板塊回升的關鍵契機，建議關注信達生物（01801）、君實生物（01877）和恒瑞醫藥（滬：600276）等。

【同場加映】iM會客室：Elon Musk 賣Tesla啟示 感恩節前後美股續向好？

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記者：林衛

生物科技股 港股 君實生物（01877） 信達生物（01801） 板塊 中國 恒瑞醫藥（滬：600276）

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