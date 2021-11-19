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【數字貨幣】數字人民幣交易額突破600億 全場景應用漸近

股樓投資 12:20 2021/11/19

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目前，有155萬商戶支持數字人民幣錢包，涵蓋公共事業、餐飲服務、交通出行、購物和政務等各個方面。同時，大型國有銀行及網商銀行、微眾銀行兩家民營銀行，已研發出包括紙質卡、可視卡、指紋卡、耳機殼、手表、手環、手套等在內的多種硬錢包載體，中電信（00728）、中國移動（00941）的數字人民幣錢包也上綫。

【加密貨幣】科技女股神Cathie Wood：比特幣5年內有望升至56萬美元，請按【見下頁

資料顯示，截至10月已開立數字人民幣個人錢包1.4億個，企業錢包1,000萬個，累計交易筆數達到1.5億筆，交易額接近620億元。北京中銀律師事務所高級合伙人劉曉宇稱，在支付場景方面，數字人民幣兼顧綫上和綫下，涵蓋批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共交通、政務繳費、稅收征繳、補貼發放等領域。將來數字人民幣全面推廣後，包括理財、信用卡、生活繳費等支付場景，數字人民幣均可全面覆蓋。

【延伸閱讀】券商點睇：11月港股反彈行情難維持 關注10隻景氣度向上龍頭，請按【見下頁

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除此之外，數字人民幣具有與銀行賬戶「鬆耦合」、支付即結算、低成本等特性，未開立銀行賬戶的公眾也可通過數字人民幣錢包享受基礎金融服務。預計數字人民幣將來的應用場景將全面超過微信、支付寶等支付工具。

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記者：林衛

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