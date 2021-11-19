【解救芯片荒】福特、通用汽車尋求新出路　投入自研芯片業務

▲ 福特汽車（Ford Motor）和通用汽車（General Motors）亦正尋求進軍半導體行業，開拓自研芯片業務。（法新社資料圖片）

面對全球芯片荒問題持續，擾亂各大型汽車製造商的生產計劃，部分汽車製造商更認為，芯片荒恐持續到2022年。綜合外電最新報道，福特汽車（Ford Motor）和通用汽車（General Motors）亦正尋求進軍半導體行業，開拓自研芯片業務，應對挑戰。

報道指，福特汽車與總部位於美國的芯片代工商格芯（GlobalFoundries）達成了一項開發芯片的戰略協議，在美國聯合生產車用晶片，以提升在電動汽車及自動駕駛等領域的優勢。惟雙方並未透露協議內容及投資金額。

福特汽車嵌入式軟件副總裁Chuck Gray表示，未來將提高產品性能和技術獨立性。格芯汽車業務副總裁Mike Hogan則強調，與福特的合作應該會提高汽車製造商的技術能力，同時擴大美國車用芯片的產量。

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通用汽車擬夥高通、恩智浦開發

此外，通用汽車總裁Mark Reuss日前在投資者會議上亦表示，未來幾年汽車產業的半導體需求將增加1倍以上，該公司正與高通（Qualcomm）和恩智浦（NXP）等半導體巨頭建立策略合作關係，共同開發半導體，甚至聯合生產半導體產品。

據悉，通用汽車還希望將提供電動車動力所需的特殊微處理器數量減少95%，因此計劃與合作夥伴開發三款使用類似架構的核心系列，隨著之後芯片大量生產，能夠提供更好的品質及可預測性。

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責任編輯：張寶燕