  • 25°C
香港時間 : 20211119日 (五) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解救芯片荒】福特、通用汽車尋求新出路　投入自研芯片業務

科技 11:59 2021/11/19

分享：

福特汽車（Ford Motor）和通用汽車（General Motors）亦正尋求進軍半導體行業，開拓自研芯片業務。（法新社資料圖片）

面對全球芯片荒問題持續，擾亂各大型汽車製造商的生產計劃，部分汽車製造商更認為，芯片荒恐持續到2022年。綜合外電最新報道，福特汽車（Ford Motor）和通用汽車（General Motors）亦正尋求進軍半導體行業，開拓自研芯片業務，應對挑戰。

報道指，福特汽車與總部位於美國的芯片代工商格芯（GlobalFoundries）達成了一項開發芯片的戰略協議，在美國聯合生產車用晶片，以提升在電動汽車及自動駕駛等領域的優勢。惟雙方並未透露協議內容及投資金額。

福特汽車嵌入式軟件副總裁Chuck Gray表示，未來將提高產品性能和技術獨立性。格芯汽車業務副總裁Mike Hogan則強調，與福特的合作應該會提高汽車製造商的技術能力，同時擴大美國車用芯片的產量。

【芯片大戰】聯發科公布新5G芯片　天璣9000系列支援8K影片編解碼

【高通芯片】高通擬簡化產品線？　爆料達人：旗艦產品系列將重新命名

通用汽車擬夥高通、恩智浦開發

此外，通用汽車總裁Mark Reuss日前在投資者會議上亦表示，未來幾年汽車產業的半導體需求將增加1倍以上，該公司正與高通（Qualcomm）和恩智浦（NXP）等半導體巨頭建立策略合作關係，共同開發半導體，甚至聯合生產半導體產品。

據悉，通用汽車還希望將提供電動車動力所需的特殊微處理器數量減少95%，因此計劃與合作夥伴開發三款使用類似架構的核心系列，隨著之後芯片大量生產，能夠提供更好的品質及可預測性。

【芯片荒】受芯片短缺影響　部分Tesla新車缺USB插口

責任編輯：張寶燕

疫情 汽車 福特 晶片 Qualcomm 美國 行業

下一篇文章

【芯片大戰】聯發科公布新5G芯片　天璣9000系列支援8K影片編解碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Disney+懶人包】Disney+登陸香港！一文看清煲劇攻略　額外收錄區尋「彩蛋」（多圖）
【Disney+懶人包】Disney+登陸香港！一文看清煲劇攻略　額外收錄區尋「彩蛋」（多圖）
【iPhone維修】蘋果推出自助維修計劃 　自己iPhone 自己維修
【iPhone維修】蘋果推出自助維修計劃 　自己iPhone 自己維修
【Instagram】IG要求部分用戶錄影自拍認證　官方：不涉及臉部辨識
【Instagram】IG要求部分用戶錄影自拍認證　官方：不涉及臉部辨識
【Netflix突然加價】將影響香港？　Netflix南韓訂閱價格加價達17.2%
【Netflix突然加價】將影響香港？　Netflix南韓訂閱價格加價達17.2%
【元宇宙】密集恐懼慎入！Meta展示智能手套研發進展　感知手勢作虛擬互動（多圖）
【元宇宙】密集恐懼慎入！Meta展示智能手套研發進展　感知手勢作虛擬互動（多圖）
【Google Chrome】Google延長支援Windows 7　至2023年1月
【Google Chrome】Google延長支援Windows 7　至2023年1月
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款