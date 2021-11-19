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【大行報告】阿里巴巴9988績差遭券商調低目標價　看淡增長前景料收入仍未回穩（附目標價）

股市 11:35 2021/11/19

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【大行報告】阿里巴巴9988績差遭券商調低目標價　看淡增長前景料收入仍未回穩（附目標價）

阿里巴巴 （09988） 第二季業績令人失望，股價創歷來最大跌幅，重挫逾一成。雖然散戶仍以行動力撐阿里巴巴，但券商卻看淡阿里巴巴短線增長前景，認為隨競爭加劇，加上新業務投資虧損擴大，將拖累阿里巴巴表現，故不少券商調低阿里巴巴目標價。

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阿里巴巴逾2000買盤排隊140元撈貨【下一頁】

瑞信指，阿里巴巴第二季收入及經調整利潤均遜預期，相信與客戶管理收入（CMR）增長放慢及新業務投資虧損較預期大有關，預期阿里巴巴收入及毛利率仍未回穩，增長前景疲弱，管理層下調全年增長預測，由原本30%，降到20%至23%。該行調低阿里巴巴2022至2023財年EBITDA約6%至9%。

瑞信稱，阿里巴巴股價雖已消化不少負面消息，宏觀經濟環境放緩、競爭加劇、增加對中小企補貼，再加上新業務處於調整期，均對股價構成壓力。

阿里巴巴：宏觀消費逆風延續至未來數季【下一頁】

摩根士丹利將阿里巴巴2022至2024財年經調整利潤預測，下調18%至23%，以反映客戶管理收入增長料受競爭影響而放慢，同時新策略投資EBITDA虧損擴大，包括淘菜菜、淘寶特價版等。

大摩稱，本土電商業務雖面對宏觀風險及競爭加劇，但國際電商及雲業務增長勢頭仍令人滿意，阿里巴巴目前估值低估了其雲業務及國際業務的價值。

富瑞：市場已開始反映阿里巴巴未來數季疲弱業績

富瑞認為，市場已開始反映阿里巴巴12月及3月季度的疲弱業績，維持2022財年收入增長21%及客戶管理收入增長5%的預測，基於阿里巴巴正投資一系列新戰略業務，預期2022財年經調整EBITDA約1500億元人民幣。

花旗指，大部份投資者已預期阿里巴巴季度業績增長會放慢，而且會下調全年收入指引，但經調整利潤仍遜預期，料仍會令市場失望。

相關文章：【阿里巴巴9988】阿里巴巴財團有望中標紫光集團重組戰略投資者

相關文章：【雙11】阿里巴巴「雙11」GMV增長大幅放慢至8%　官媒：過往平台套路多食相難看

港股 大行報告 新經濟股 EBITDA 遜於預期 阿里巴巴－SW（09988） 目標價 阿里巴巴
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