  • 25°C
香港時間 : 20211119日 (五) 11:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白俄清空邊境難民營地 歐盟拒接收2000人建議

環球社會熱點 11:10 2021/11/19

分享：

白俄羅斯被指幫助難民前往波蘭邊境，試圖讓他們進入歐盟國家，令白俄與歐盟關係惡化。白俄羅斯周四（18日）表示，已清空邊境的難民主要營地，亦有伊拉克居民回國。白俄羅斯建議歐盟接收2,000名難民，但被拒絕。有報道分析指，白俄羅斯與西方國家關係並未緩和。

白俄突然維修輸油管 歐盟能源供應受影響 【下一頁】

白俄羅斯清空邊境難民主要營地後，將一批包括年幼兒童在內的難民移至大型倉庫安置。波蘭邊境防衛隊發言人證實消息，指白俄羅斯西部邊境營地周四已空無一人。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

白俄羅斯向德國建議，歐盟接收2,000名難民，而白俄羅斯會遣返另外5,000人，但建議被歐盟委員會及德國明言拒絕。德國內政部部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，若接收難民代表德國屈服於壓力。歐盟委員會則表示，不可能就邊境難民問題與白俄談判，發言人強調目前困境是人為造成，白俄政府有責任解決。

波蘭警方出動水炮催淚彈 阻止白俄邊境難民入境 【下一頁】

美國亦指摘白俄羅斯，利用難民作破壞歐盟的棋子。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）形容，白俄試圖利用難民作武器的行為非常不合理，重申美國有權增加對白俄羅斯的制裁措施。《路透社》分析指，西方國家和白俄羅斯關係惡化局面持續。

另外，亦有數百名伊拉克居民在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）機場辦理手續，乘搭遣返航班回國，為自8月來首次有遣返航班。白俄官媒Belta報道，白俄羅斯航空（Belavia）已經禁止來自阿富汗、伊拉克、嫩巴黎、利比亞、敘利亞及也門的公民，乘搭從烏茲別克首都塔什干（Tashkent）出發飛往明斯克航班。歐盟亦已施加外交壓力，禁止當地民眾登機前往白俄羅斯。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

白俄突然維修輸油管 歐盟能源供應受影響
2021/11/18
白俄突然維修輸油管 歐盟能源供應受影響
波蘭警方出動水炮催淚彈 阻止白俄邊境難民入境
2021/11/17
波蘭警方出動水炮催淚彈 阻止白俄邊境難民入境
歐盟同意加強制裁 白俄羅斯揚言報復
2021/11/16
歐盟同意加強制裁 白俄羅斯揚言報復
白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應
2021/11/12
白俄威脅報復歐盟 加強制裁即斷天然氣供應
歐盟擴大制裁白俄 指有航空公司涉助運難民
2021/11/11
歐盟擴大制裁白俄 指有航空公司涉助運難民

你可能感興趣

白俄突然維修輸油管 歐盟能源供應受影響
13:54 2021/11/18
白俄突然維修輸油管 歐盟能源供應受影響
波蘭警方出動水炮催淚彈 阻止白俄邊境難民入境
14:25 2021/11/17
波蘭警方出動水炮催淚彈 阻止白俄邊境難民入境
歐盟同意加強制裁 白俄羅斯揚言報復
10:52 2021/11/16
歐盟同意加強制裁 白俄羅斯揚言報復
政治 地緣政治 外交 白俄羅斯 波蘭 歐盟 德國 美國 路透社 布林肯

下一篇文章

亞馬遜再減與Visa合作 擬停推美國聯名信用卡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集
【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
卑詩省進入緊急狀態 加拿大水災死亡人數恐飆升
德國停批北溪2號管道 歐洲天然氣價格急升
德國停批北溪2號管道 歐洲天然氣價格急升
新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月19日 時間11:00）
印度新德里空氣污染惡化 所有學校無限期停課
印度新德里空氣污染惡化 所有學校無限期停課
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款