白俄清空邊境難民營地 歐盟拒接收2000人建議

白俄羅斯被指幫助難民前往波蘭邊境，試圖讓他們進入歐盟國家，令白俄與歐盟關係惡化。白俄羅斯周四（18日）表示，已清空邊境的難民主要營地，亦有伊拉克居民回國。白俄羅斯建議歐盟接收2,000名難民，但被拒絕。有報道分析指，白俄羅斯與西方國家關係並未緩和。

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白俄羅斯清空邊境難民主要營地後，將一批包括年幼兒童在內的難民移至大型倉庫安置。波蘭邊境防衛隊發言人證實消息，指白俄羅斯西部邊境營地周四已空無一人。

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白俄羅斯向德國建議，歐盟接收2,000名難民，而白俄羅斯會遣返另外5,000人，但建議被歐盟委員會及德國明言拒絕。德國內政部部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，若接收難民代表德國屈服於壓力。歐盟委員會則表示，不可能就邊境難民問題與白俄談判，發言人強調目前困境是人為造成，白俄政府有責任解決。

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美國亦指摘白俄羅斯，利用難民作破壞歐盟的棋子。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）形容，白俄試圖利用難民作武器的行為非常不合理，重申美國有權增加對白俄羅斯的制裁措施。《路透社》分析指，西方國家和白俄羅斯關係惡化局面持續。

另外，亦有數百名伊拉克居民在白俄羅斯首都明斯克（Minsk）機場辦理手續，乘搭遣返航班回國，為自8月來首次有遣返航班。白俄官媒Belta報道，白俄羅斯航空（Belavia）已經禁止來自阿富汗、伊拉克、嫩巴黎、利比亞、敘利亞及也門的公民，乘搭從烏茲別克首都塔什干（Tashkent）出發飛往明斯克航班。歐盟亦已施加外交壓力，禁止當地民眾登機前往白俄羅斯。

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責任編輯：李俊儀