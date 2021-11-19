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【內房危機】恒大傳要求代理協助出售旗下新盤　換取拖欠佣金

Hot Talk 11:11 2021/11/19

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有報道指，恒大提出只要代理每額外協助出售珺瓏灣兩個單位，就會支付1個之前所拖欠的單位之售樓佣金。

恒大 （03333） 流動性問題持續，有報道指被地產代理追討拖欠售樓佣金的恒大），提出要求代理協助出售旗下新盤，以換取所拖欠的佣金，但遭代理行拒絕。報道引述中原地產創辦人施永青指，中原拒絕恒大提出的代理協助售樓換取佣金安排，指新盤售價高昂且市場氣氛欠佳，擔心即使配合對方，最終亦無法取回佣金。

拒絕方案不保證能取回拖欠佣金【下一頁】

有本地媒體報道，恒大早前與不同地產代理行開會，提出只要代理每協助額外出售旗下珺瓏灣項目兩個單位，就會在48至72小時內支付1個之前所拖欠、且價值相若的單位之售樓佣金。倘若代理拒絕恒大上述安排，便要等到明年4月或之後，恒大一筆被鎖定的資金到期，才能根據「債務催收程序」排隊等候恒大償還拖欠的佣金。不過報導引述消息指，恒大無法保證選擇以「債務催收程序」追討拖欠佣金的代理，屆時能夠取回款項。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 中國恒大（03333） 傳統經濟股 代理商 恒大 施永青 地產代理 南華早報 中原地產

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