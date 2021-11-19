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【芯片大戰】聯發科公布新5G芯片　天璣9000系列支援8K影片編解碼

科技 11:11 2021/11/19

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各大科企如蘋果、Google等均推出自家5G手機芯片，搶攻旗艦手機市場。手機芯片龍頭聯發科今（19）日亦舉行新品發布會，推出全新5G旗艦級芯片天璣9000系列。該天璣9000系列芯片能支援8K影片編解碼、WiFi 6E、Bluetooth 5.3等新技術，惟仍未支援5G毫米波（mmWave）技術。

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為回應5G市場需求，聯發科無線通訊事業部總經理徐敬指，天機9000系列是全球第一款採用台積電4nm製程設計處理器，同時也是第一款採Armv9指令集架構設計產品。可提供更高運算效能、更低電量功耗，同時在連接、AI，以及多媒體應用都可有更好表現。

該公司預計最快於明年第一季末，應用於新芯片系列於市售旗艦手機，但未透露有哪些合作品牌。

資料傳輸時延降20%

在其快取記憶體配置方面，天機9000系列分別配置了1MB L2快取記憶體、512KB L2快取記憶體和256KB L2快取記憶體，在資料傳輸頻寬提昇36%，並降低20%資料傳輸延遲問題。

影像處理方面，天璣9000系列支援配置3組3,200萬像素鏡頭，在動態錄影下最高可支援8K影片編解碼，最高支援每秒270畫格影片拍攝。

至於運算效能方面，該系列芯片相比今年推出的Android旗艦機種提升大約35%運算效能，電量耗損則降低37%。聯發科也強調天璣9000處理器在各方面也相比今年的Android旗艦機種有明顯改善。

另隨著5G發展愈漸完善，聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，明年將會推出新一代支援 mmWave技術的旗艦芯片。  

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