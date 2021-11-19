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內房可能底部已現

股市 12:00 2021/11/19

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上周港股及內地股市最引入注目的行情就是房地產板塊的突然大漲，儘管房地產政策從9月底央行會議提出「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。」開始，不時有些調控邊際放鬆的消息，不過，整體而言，這些政策小幅改善對內房二級市場的股債影響不大，甚至有些素質較好的大型內房股債反而進一步下跌。

然而上週三開始的內房股債反彈卻相當普遍和有力，不像是持續下跌後的短暫技術性反彈，結合市場上有些金融機構開始實質性放鬆對內房板塊貸款的消息，有可能是內房企業的資金面開始有實質性改善，令市場對內房看法改變。

自9月底政策開始轉向內房出現政策底後，有可能現在市場已經見到了資金面實際改善的市場底，內房板塊最難熬的日子可能已經過去，之後的走勢有望改善。

不過，內房板塊底部可能已經出現與內房回到從前卻不是一碼事，按照人民銀行調查統計司前司長盛松成的說法，雖然調控須有所放鬆以滿足開發商合理的資金需求，但是房地產調控的大方向不會改變，亦不會再回到原來的老路上去，在這一點上，房地產企業不應該抱有幻想。就是說，“房住不炒”要繼續堅持，內房高負債經營難以繼續，現在調整的是政策節奏，政府只是不希望因為政策監管太嚴厲造成內房的普遍債務危機而已。

按照這個邏輯，政策放鬆的目的是避免內房普遍債務危機，因此，經營較好的內房企業只要順應政策方向逐步減債，內房再出現普遍危機的可能性不大，現在遭到拋售的內房美元債，有望在未來逐步回穩。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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