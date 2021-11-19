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【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制（第二版）

環球社會熱點 10:44 2021/11/19

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德國最新一輪新冠肺炎疫情持續嚴重，近日更首次出現單日新增確診人數超越6.5萬人。德國政府隨即宣布加強防疫，包括收緊未打疫苗人士的外出限制等。同日，新屆國會已通過，前一輪收緊防疫的新規定。

【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集 【下一頁】

（第二版加入法國情況）

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）公布，周四（18日）新增65,371人班診，較日前上升逾1.2萬人。RKI所長威勒（Lothar Wieler）警告，數目可能被低估，真實感染人數可能是兩至三倍。

卸任在即的總理默克爾（Angela Merkle）同日表示，需要推出措施制止現時疫情，並與16州政府召開緊急會議，商討如何應對疫情。會後，默克爾宣布將會加強限制未打疫苗人士進入部分場所。

新措施要求，若一地區過去7日出現每10萬人中有3人重症入院，當區只有已接種疫苗人士或最新的新冠康復者能夠前往公共地方，如體育賽事現場﹑文化節目及餐廳等。過去7日每10萬人中有6人重症入院的地區內，連同上述措施外，更要求所有人接受強制檢測。達9人重症入院地區的防疫規定更強硬，包括限制與他人接觸等。

另外，默克爾與16州政府代表亦一致同意，要求醫療保健服務及療養院必須完成疫苗接種，防止病毒廣泛傳播。

德國參議院於周四表決，支持早前提出的防疫新規定。新規定包括要求公共交通工具乘客必需展示新冠康復或接種證明，以及限制辦公室只准已檢測或接種人士入內。不過，議案仍有待在聯邦議院通過。

德國部分州已提前實施限制未接種人士的措施，如南部薩克森州（Saxony）及巴伐利亞州（Bavaria）。

德國停批北溪2號管道 歐洲天然氣價格急升 【下一頁】

歐洲多國對未接種疫苗人士收緊限制，引起法國民眾恐慌。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）就向民眾派定心丸，表明法國不會效仿歐洲鄰國，對未接種疫苗的人實施封鎖等限制。

馬克龍稱限制未接種疫苗者的國家，都沒有向民眾發放健康通行證。他形容法國實施健康通行證政策方面取得成功，因此限制未打針人士活動非必要措施。

法國8月起實施健康通行證計劃，要求民眾進入餐廳、咖啡室、戲院以及乘坐長途火車時，都需要提供接種疫苗證明、新冠檢測陰性結果或康復證明。

 

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責任編輯：吳漢培

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