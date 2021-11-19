【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制

德國最新一輪新冠肺炎疫情持續嚴重，近日更首次出現單日新增確診人數超越6.5萬人。德國政府隨即宣布加強防疫，包括收緊未打疫苗人士的外出限制等。同日，新屆國會已通過，前一輪收緊防疫的新規定。

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德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，簡稱RKI）公布，周四（18日）新增65,371人班診，較日前上升逾1.2萬人。RKI所長威勒（Lothar Wieler）警告，數目可能被低估，真實感染人數可能是兩至三倍。

卸任在即的總理默克爾（Angela Merkle）同日表示，需要推出措施制止現時疫情，並與16州政府召開緊急會議，商討如何應對疫情。會後，默克爾宣布將會加強限制未打疫苗人士進入部分場所。

新措施要求，若一地區過去7日出現每10萬人中有3人重症入院，當區只有已接種疫苗人士或最新的新冠康復者能夠前往公共地方，如體育賽事現場﹑文化節目及餐廳等。過去7日每10萬人中有6人重症入院的地區內，連同上述措施外，更要求所有人接受強制檢測。達9人重症入院地區的防疫規定更強硬，包括限制與他人接觸等。

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另外，默克爾與16州政府代表亦一致同意，要求醫療保健服務及療養院必須完成疫苗接種，防止病毒廣泛傳播。

德國參議院於周四表決，支持早前提出的防疫新規定。新規定包括要求公共交通工具乘客必需展示新冠康復或接種證明，以及限制辦公室只准已檢測或接種人士入內。不過，議案仍有待在聯邦議院通過。

德國部分州已提前實施限制未接種人士的措施，如南部薩克森州（Saxony）及巴伐利亞州（Bavaria）。

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責任編輯：吳漢培