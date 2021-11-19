【中港通關】中港據報將於12月初有限度通關　莎莎歐舒丹率先炒上

▲ 【中港通關】中港據報將於12月初有限度通關 零售股未見炒作

中港據報將於12月初開始實施有限度通關，時間較最初計劃提前。本地英文報章引述內地匿名官員指，從12月第一周開始，香港旅客將被允許無需隔離進入內地，最初的訪客人數額度限制在「每天幾百人」。報道引述消息人士指，在得到「中國高層領導的批准」後，通關時間從最初計畫的12月17日提前。

零售股率先炒上，莎莎 （00178） 升2.8%，收報1.83元；歐舒丹L'OCCITANE （00973） 升4.3%，收報31.75元。鐘錶珠寶股個別發展，周生生 （00116） 升2.1%，收報11.9元；周大福 （01929） 跌0.6%，收報17.04元。

報道指出，一旦解決了初期可能出現的問題，並引入檢測和跟蹤系統，額度將在未來幾個月內增加到「幾千人」。報道又指，東京奧運會中國代表團定於從12月2日訪問香港，前述試點可能在差不多的時候啟動。

香港政制及內地事務局沒有置評。

滙豐祈耀年：不想做出任何影響中港通關的事情 目前無計劃到訪香港【下一頁】

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