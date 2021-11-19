【港股市況】恒生指數低開385點　阿里巴巴績後大挫一成、京東逆市升5%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 績遜預期，拖累大市低開近400點。恒生指數低開385點，報24934點，恒生科技指數跌1.6%，報6371點。阿里巴巴績後挫10%；京東 （09618） 績後造好，逆市升近5%；碧桂園服務 （06098） 復牌跌逾11%。港股將於收市後公布季檢結果。

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即市走勢︰

【09：41】雅生活服務 （03319） 今早續跌0.6%，破底低見19.1元。

【09：41】【新冠藥物】先聲藥業獲授權生產及銷售新冠病毒候選藥物

【09：37】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升1%；潤地 （01109） 升4%；恒大 （03333） 升0.4%；碧桂園 （02007） 、雅居樂（003383）升逾1%。

【09：33】除阿里巴巴 （09988） 跌9%，阿里影業 （01060） 跌逾1%；阿里健康 （00241） 跌半成。

【09：32】昨日下挫的祥生 （02599） 今早逆市反彈27%，高見2.04元。祥生公布，確認公司運作一切正常、其現有債務並無出現任何違約且公司控股股東並未質押任何股份。

【09：30】港股開市後跌幅曾擴大至逾400點，一度跌穿24900點，低見24886點。

【09：21】恒生指數低開385點，報24934點，恒生科技指數跌1.6%，報6371點。阿里巴巴 （09988） 績後挫10%；京東 （09618） 績後造好，逆市升近5%；碧桂園服務 （06098） 復牌跌逾11%。

【阿里巴巴9988】阿里上季收入遜預期 管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域（第二版）

【京東業績】京東第3季收入增26% 經調整純利50億人幣勝預期 ADR較港高逾3%（第二版）

【碧服配股】碧桂園服務周五復牌 折讓近一成配股集80億

【09：13】期指開報24926點，跌382點或1.5%。

【08：52】嗶哩嗶哩 （09626） 開市前宣布短暫停牌，以待就公司擬發售可換股優先票據的定價刊發公告。

嗶哩嗶哩計劃發行14億美元可換股優先票據

【08：52】港股將於今日收市後公布季檢結果。

【恒指季檢】恒指周五公布季檢 哪些是潛力藍籌？

【恒指季檢】中金精選13隻潛在「染藍」股份 4股有望納入港股通

【08：51】恒指黑期跌約247點，報25007點；道指期貨升27點，報35898點。

【07：45】港股ADR收報24839點，跌480點或1.9%。阿里巴巴 （09988） 績後ADR折合報139.82元，較港收市價低16.18元或10.4%；滙豐 （00005） ADR折合報46.02元，較港收市價低0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報486.04元，較港收市價低10.76元或2.2%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美國數據勝預期，市場繼續關注聯儲局會否提早加息，道指曾急挫逾200點，午市在蘋果創新高帶動下，跌幅大幅縮窄；晶片股Nvidia大漲，納指標指回升。道指收市跌60點，報35870點，納指升72點，報15993點，標指升15點，報4704點。

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【開市9點半】阿里經營利潤率7% VS 銀行3個月定存6.88厘 哪個吸引？

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責任編輯︰梁浩碩