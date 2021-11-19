【恒指夜期＋北水】北水轉吸13億　近10億加倉碧桂園服務　恒指夜期跌137點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

北水今日吸資12.9億元，全周累計走資23.4億元。碧桂園服務 （06098） 宣布配股後復牌挫逾8%，但北水則大手買入，錄得9.7億元淨流入，快手 （01024） 及融創 （01918） 則分別錄得逾2億元淨買盤。淨流出方面，騰訊 （00700） 錄近6億元淨沽。

北水資金流向：

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阿里巴巴 （09988） 績遜預期，拖累大市低開近400點。恒生指數低開385點，報24934點，早市曾跌近500點，低見24825點，其後跌幅收窄，恒生指數收報25049點，跌269點，成交1365億元。恒生科技指數跌0.3%，報6457點。阿里巴巴 （09988） 績後跌逾10%；京東 （09618） 逆市升9%；內房造好，恒大 （03333） 升半成，融創 （01918） 升近9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【18：28】恒指夜期跌137點，報24852點，低水198點。

【16：10】恒生指數收報25049點，跌269點，成交1365億元。恒生科技指數跌0.3%，報6457點。阿里巴巴 （09988） 績後跌逾10%；京東 （09618） 逆市升9%；內房造好，恒大 （03333） 升半成，融創 （01918） 升近9%。

【16：00】恒生指數U盤前跌282點，報25037點。

【16：00】【內房危機】傳內銀被要求加大開發貸款投放 內房股反彈、融創升逾8%

【15：48】【險資買債】中銀保監放寬險資投債評級要求至BBB級

【15：25】京東 （09618） 尾市升逾8%，觸350元。

【15：21】【內房危機】穆迪：內房流動性壓力持續 再融資風險仍高

【15：11】港股尾市跌逾300點，恒指跌320點，報24999點；科指跌0.5%，報6438點。

【15：00】上證全日升1.1%；深證升1.2%；創業板指升1%。

【15：00】【長實1113】長實申請改劃東火炭工業區為住宅區 興建24座28至38層住宅樓宇

【14：41】內房股造好，融創 （01918） 升逾12%；世茂 （00813） 、碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升近一成；中海外 （00688） 升逾4%；潤地 （01109） 升逾7%。

【14：34】恒指最新跌約300點，報25012點，跌306點；科指跌0.5%，報6444點。

【14：30】恒大 （03333） 升逾6%，高見2.86元。恒大珠三角公司在微信公眾號發布公告稱，目前公司位於廣州、佛山、肇慶、陽江、清遠、惠州、河源等15個區域的63個在建樓盤已全面復工復產。集團表示，下一階段將確保樓盤保質保量交付。

【恒大3333】恒大據報15個區域的63個樓盤全面復工復產 許家印：公司愈困難，大家愈要有定力

【14：20】雅居樂 （03383） 按期償還定期貸款信貸，股價午後抽升15%，高見6.12元。

【13：47】京東 （09618） 升幅進一步擴大，最新升近8%，高見348.4元。

【13：41】ATMX中，小米 （01810） 率先倒升0.2%。企查查App顯示，小米汽車科技有限公司18日成立，法定代表人為雷軍，註冊資本為10億元人民幣，經營範圍包含新能源車整車製造、技術開發等。

【13：34】積木 （08187） 跌幅擴大至7成，破底低見0.143元，成交991萬元。

【13：30】【小鵬9868】小鵬汽車今發布全新SUV G9 料明年第三季推出（多圖）

【13：22】嘉里物流 （00636） 升逾17%，破頂高見25.15元；中通快遞 （02057） 升半成；圓通速遞 （06123） 升逾6%；嘉泓物流 （02130） 升逾2%。國家郵政局監測數據顯示，今年「雙11」期間（11月1日至16日），全國郵政、快遞企業共攬收快遞包裹68億件，按年增長18.2%。共投遞快遞包裹63億件，增長16.2%。

【13：18】京東 （09618） 升幅擴大至近7%，高見345元，成交20.4億元。

【13：13】保利協鑫 （03800） 午後升幅擴大至逾3.6%，高見3.5元。

【13：05】積木 （08187） 午後瀉逾五成，低見0.22元，成交25萬元。

【13：00】港股午後初段跌約459點，報24860點；科指跌1.3%，報6391點。

【13：00】【內房危機】雅居樂依期償還定期貸款 涉逾38億元

【12：33】恒指黑期跌約396點，報24858點。

【12：00】恒生指數半日跌444點，報24874點，成交761.8億元。恒生科技指數跌1.3%，報6392點。阿里巴巴 （09988） 績後挫一成，美團 （03690） 跌逾3%；京東 （09618） 績後造好升逾5%；恒騰 （00136） 再升半成。

【11：49】港股中午收市前跌約465點，報24855點；科指跌1.5%，報6379點。

【11：36】【大行報告】阿里巴巴9988績差遭券商調低目標價 看淡增長前景料收入仍未回穩（附目標價）

【11：30】內地股市向好，上證半日升0.3%；深證升近0.4%；創業板指升近0.3%。

【11：25】招金 （01818） 逆市升逾7%；中國黃金 （02099） 跌逾1%；山東黃金 （01787） 跌0.4%；紫金 （02899） 跌0.6%。

【11：17】堡獅龍 （00592） 逆市再升近一成，破頂高見1.37元，成交3847萬元。

【11：11】【內房危機】恒大傳要求代理協助出售旗下新盤 換取拖欠佣金

【11：11】車股下跌，吉利 （00175） 跌近3%；比亞迪 （01211） 、恒大汽車 （00708） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌0.5%。

【11：05】【長建1038】長建據報收購荷蘭垃圾發電廠AEB 估值料逾35億元

【11：02】恒騰 （00136） 升幅擴大至8%，高見2.29元。恒大 （03333） 昨公布悉售恒騰股份，套現21億元。

【10：43】恒騰 （00136） 股價逆市再升逾5%，高見2.24元，成交2.6億元。

【10：36】美團 （03690） 跌幅擴大至4%，低見273元。

【10：27】【中港通關】中港據報將於12月初有限度通關 零售股未見炒作

【10：26】恒指最新跌約420點，報24899點；科指跌1.4%，報6381點。

【10：18】億和 （00838） 發公告澄清網上流傳文章失實，指無作利潤預測，惟股價今早跌半成，低見1.98元。

【10：16】阿里巴巴 （09988） 維持一成跌幅，個股已拖低大市約195點。

【10：10】皓天財經 （01260） 發盈警，預期中期純利按年跌40%以上，即至約3320萬元。皓天財經股價跌一成，破底低見0.31元。

【盈警】皓天財經料中期盈利按年大減四成

【10：07】濠賭股逆市向好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾1%。

【10：05】【內房危機】內地險資紛減持內房A股 國壽對萬科持股大削逾六成

【09：54】保利協鑫 （03800） 公布，昨天與於上海上市的無錫上機數控作為買方簽訂多晶硅料及顆粒硅採購合同，料採購合同金額約262億元人民幣，保利協鑫逆市升逾2%，高見3.49元。

【09：53】大市早段跌幅略為收窄，恒指最新跌約259點，報25060點，企25000點；科指跌0.7%，報6427點。

【09：53】【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後大挫一成 逾2000買盤排隊140元撈貨

【09：41】雅生活服務 （03319） 今早續跌0.6%，破底低見19.1元。

【09：41】【新冠藥物】先聲藥業獲授權生產及銷售新冠病毒候選藥物

【09：37】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升1%；潤地 （01109） 升4%；恒大 （03333） 升0.4%；碧桂園 （02007） 、雅居樂（003383）升逾1%。

【09：33】除阿里巴巴 （09988） 跌9%，阿里影業 （01060） 跌逾1%；阿里健康 （00241） 跌半成。

【09：32】昨日下挫的祥生 （02599） 今早逆市反彈27%，高見2.04元。祥生公布，確認公司運作一切正常、其現有債務並無出現任何違約且公司控股股東並未質押任何股份。

【09：30】港股開市後跌幅曾擴大至逾400點，一度跌穿24900點，低見24886點。

【09：21】恒生指數低開385點，報24934點，恒生科技指數跌1.6%，報6371點。阿里巴巴 （09988） 績後挫10%；京東 （09618） 績後造好，逆市升近5%；碧桂園服務 （06098） 復牌跌逾11%。

【阿里巴巴9988】阿里上季收入遜預期 管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域（第二版）

【京東業績】京東第3季收入增26% 經調整純利50億人幣勝預期 ADR較港高逾3%（第二版）

【碧服配股】碧桂園服務周五復牌 折讓近一成配股集80億

【09：13】期指開報24926點，跌382點或1.5%。

【08：52】嗶哩嗶哩 （09626） 開市前宣布短暫停牌，以待就公司擬發售可換股優先票據的定價刊發公告。

嗶哩嗶哩計劃發行14億美元可換股優先票據

【08：52】港股將於今日收市後公布季檢結果。

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【恒指季檢】中金精選13隻潛在「染藍」股份 4股有望納入港股通

【08：51】恒指黑期跌約247點，報25007點；道指期貨升27點，報35898點。

【07：45】港股ADR收報24839點，跌480點或1.9%。阿里巴巴 （09988） 績後ADR折合報139.82元，較港收市價低16.18元或10.4%；滙豐 （00005） ADR折合報46.02元，較港收市價低0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報486.04元，較港收市價低10.76元或2.2%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美國數據勝預期，市場繼續關注聯儲局會否提早加息，道指曾急挫逾200點，午市在蘋果創新高帶動下，跌幅大幅縮窄；晶片股Nvidia大漲，納指標指回升。道指收市跌60點，報35870點，納指升72點，報15993點，標指升15點，報4704點。

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【開市9點半】阿里經營利潤率7% VS 銀行3個月定存6.88厘 哪個吸引？

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責任編輯︰梁浩碩