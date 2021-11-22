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【B站9626】嗶哩嗶哩復牌全日跌10%　香港上市不足一年再發可換股優先票據、涉款逾100億港元

股市 16:55 2021/11/22

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【B站9626】嗶哩嗶哩復牌全日跌10%　香港上市不足一年再發可換股優先票據、涉款逾100億港元

俗稱「B站」的內地影視平台嗶哩嗶哩（bilibili，09626）上周五（19日）停牌，待公布可換股優先票據的定價公告。嗶哩嗶哩最終公布，擬發售本金總額合共14億美元（折合109億港元）的2026年到期可換股優先票據。嗶哩嗶哩復牌股價低開15.5%，全日跌10.5%，收報564元，成交近23億元。嗶哩嗶哩於今年3月在香港第二上市，集資淨額198.7億元，不足一年間再大舉集資過百億元。

嗶哩嗶哩擬向票據發售事項的初始買方授出30天期權，增購本金金額最多2億美元的票據，即集資最多16億美元。票據將按年利率0.5厘計息，利息自2022年6月1日起，每半年支付一次。

B站年初集資近200億元

bilibili年初香港第二上市集資額、上市價資料，可見【下一頁】

票據的初始轉換率為票據每1,000美元本金可兌換10.6419股本公司的美國存託股，相當於每股美國存託股約93.97美元的初始轉換價，若以公司18日收市價，即每股美國存託股67.12美元計，約40%以上的轉換溢價。轉換時，公司將依其意願，支付或交付現金、美國存託股或現金及美國存託股兩者合併，票據持有人可選擇收取Z類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股。

嗶哩嗶哩表示，計劃將票據發售事項所得款項淨額用於豐富內容、研發及一般企業用途。公司計劃根據其可持續發展融資框架，將票據發售事項所得款項淨額的同等金額全部或部分用於為其新增或現有一個或多個合資格項目提供融資或再融資。

【Bilibili業績】嗶哩嗶哩第三季蝕27億人幣差過預期　股價急挫一成（第三版）

【即按速睇 ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜 

責任編輯︰梁浩碩

港股 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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