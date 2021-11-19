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【美股焦點】福特計劃2023年將電動車產能增至60萬輛　與格芯簽署戰略合作協議

股市 08:23 2021/11/19

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福特汽車（美︰F）計劃到2023年，將其電動車的全球產能增加至60萬輛。福特行政總裁Jim Farley預計，這將使福特成為美國第二大電動車生產商，僅次特斯拉 Tesla（美︰TSLA）。福特股價收報19.56美元，跌1.5%，盤後升0.7%，報19.7美元。

Jim Farley表示，需求遠高於預期，必須以非常不同的方式進行產能規劃。報道指，將產能提高至60萬輛，較最初預計在未來24個月內生產電動車的數量增加一倍，預計將分布於福特前三款新電動汽車：Mustang Mach-E、F-150 Lightning，以及E-Transit。

不過，福特能否成為第二大電動車生產商仍是未知之數。其競爭對手通用汽車（美︰GM）計劃到2025年，在全球銷售100萬輛電動車。

另外，福特與美國芯片製造商格芯合作，雙方達成一項開發芯片的戰略協議，協議可能涉及提高福特現有產品的產能，並就可能成為未來汽車關鍵的幾類芯片啟動聯合研發，如電池管理系統和自動駕駛系統。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 福特（Ford；美：F）

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