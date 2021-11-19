▲ 【Apple Car】蘋果據報加快研發無人駕駛電動車 股價創新高、再登市值最高公司

蘋果公司（美︰AAPL）據報加快研發無人駕駛電動車步伐，消息帶動蘋果股價高見158.67元，自9月以來首次創新高，蘋果收報157.87美元，升2.9%，市值達2.59萬億美元，超越微軟（美︰MSFT）再次成為全球市值最高公司。

彭博引述知情人士報道，蘋果力爭加快電動車研發，將項目重點重新落於全自動駕駛能力，致力解決困擾整個行業的技術挑戰。知情人士稱，蘋果最近在研發基礎自動駕駛系統方面達到了一個關鍵的里程碑。蘋果認為已完成了處理器核心工作的大部分內容，打算在第一代汽車中使用。

報道指，蘋果理想的Apple Car沒有軚盤和油門等，車廂內部將根據自動駕駛來設計，無需人類參與。蘋果還研究安裝類似大型iPad觸屏的信息娛樂系統，也會將與蘋果現有的服務及設備高度整合。

蘋果內部設定目標是在4年內推出自動駕駛汽車，較此前一些工程師所計畫的5至7年更快。至於能否實現2025年推出，則取決於是否有能力完成自動駕駛系統。若無法實現目標，則可能推遲發布，或先發布一款技術能力較弱的車型。

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責任編輯︰梁浩碩