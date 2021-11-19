【ET財經早點1分鐘】阿里巴巴美股插1成考驗港上市新低價 蘋果創新高傳加快推新電動車

阿里巴巴 （09988） 公布業績後，美股股價裂口急瀉11%，相當於港股139.81元，較港收市價低一成，考驗10月阿里香港第二上市後低位132元。

恒指夜期急跌383點失守25000關，單計阿里已反映200點跌幅。騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR亦低港2%。

阿里經調整純利 按年跌39%

阿里巴巴經調整純利285億元人民幣，按年跌39%，純利遠低於預期，調整全年財政年度總收入指引，由三成下調至兩成。

阿里首席財務官武衛表示，考慮到內地GDP及消費活動增長放緩，並有機會延續至未來數季。而阿里又佔全國GMV較大份額，意味宏觀影響將反映在阿里身上。

京東美股高港6% 業績超預期

至於京東 （09618） 季績收入增長兩成半，以及經調整純利50億，則好過市場預期，帶動京東美股高港收市價6%。

總裁徐雷表示，原材料缺貨及漲價的影響，會於第四季及明年首季轉移至消費端。但集團與合作伙伴溝通

盡力降本增效，減低價格波動。

目前京東的主要消費人群包括家庭消費，令集團較小受消費疲軟的影響。

蘋果創新高 傳加快推新電動車

美國科技股反彈，納指反撲16000關。蘋果股價創新高，市值突破2.5萬億美元。

市場消息指，蘋果計劃最快2025年推出電動車，並專注全自動駕駛。

Nvidia季績創新高，股價再升8%。

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