【開市9點半】阿里經營利潤率7% VS 銀行3個月定存6.88厘　哪個吸引？

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科技股近期業績不斷傳出驚人的消息，阿里巴巴 （09988） 經調整純利跌39%，因受累宏觀經濟放緩；經營抖音及今日頭條的字節跳動，半年來國內廣告停止增長，而抖音收入已停止增長，今日頭條甚至處於虧損邊緣。科技股氣氛原本自本周初憧憬監管放寬，而一度好轉，到企業公布上季業績實際上是交不到數，氣氛恐再度受壓。

大摩昨指出，中國股市正經歷2018年初以來最差的財季，由於企業基本面惡化，由現時至年底，分析師可能大幅下調盈利預測，並指最差情況下，盈利下調的情況或延續至明年4月。

阿里巴巴2021年預測市盈率跌穿20倍，僅19.6倍，騰訊 （00700） 預測市盈率仍有24.5倍。而阿里經營利潤率回落至7%，即收入2006.9億元人民幣，最終有150億轉為經營利潤，不過，有銀行推3個月定存年息6.88厘，亦吸引投資者。

重點新聞：

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港股ADR及美股收市情況：

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記者: 譚志偉