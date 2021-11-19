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【開市9點半】阿里經營利潤率7% VS 銀行3個月定存6.88厘　哪個吸引？

股市 06:48 2021/11/19

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科技股近期業績不斷傳出驚人的消息，阿里巴巴 （09988） 經調整純利跌39%，因受累宏觀經濟放緩；經營抖音及今日頭條的字節跳動，半年來國內廣告停止增長，而抖音收入已停止增長，今日頭條甚至處於虧損邊緣。科技股氣氛原本自本周初憧憬監管放寬，而一度好轉，到企業公布上季業績實際上是交不到數，氣氛恐再度受壓。

大摩昨指出，中國股市正經歷2018年初以來最差的財季，由於企業基本面惡化，由現時至年底，分析師可能大幅下調盈利預測，並指最差情況下，盈利下調的情況或延續至明年4月。

阿里巴巴2021年預測市盈率跌穿20倍，僅19.6倍，騰訊 （00700） 預測市盈率仍有24.5倍。而阿里經營利潤率回落至7%，即收入2006.9億元人民幣，最終有150億轉為經營利潤，不過，有銀行推3個月定存年息6.88厘，亦吸引投資者。

重點新聞：

1.【抖音母企】字節跳動據報內地廣告收入過去半年無增長　今日頭條處於虧損邊緣

2.【阿里巴巴9988】阿里上季收入遜預期　管理層：宏觀消費逆風延續至未來數季、繼續投入戰略領域（第二版）

3.【京東業績】京東第3季收入增26%　經調整純利50億人幣勝預期　ADR較港高逾3%（第二版）

4.【港元定存】中小行突推3個月港元定存年息6.88厘 存1萬期內賺息172元

5.【新股IPO】商湯科技擬尋求通過聯交所上市聆訊

6.【碧服配股】碧桂園服務周五復牌　折讓近一成配股集80億

7.【3800】保利協鑫簽多晶硅料及顆粒硅採購合同 料採購額約262億元人幣

8.【新股IPO】微博通過港交所上市聆訊、傳集資78億元　擬保留資金作業務增長故無計劃派息（第二版）

9.【恒大3333】網傳鄭州恒大解散、集團闢謠 、標普料恒大明年極有可能違約　恒大全日挫5.7%最低位收市（第三版）

10.【騰訊700】馬化騰講三位一體　由B到C現在是「S」

港股ADR及美股收市情況：

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記者: 譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 美股 抖音 ADR 港股ADR 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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