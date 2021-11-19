拜登首席勞工經濟學家建言聯儲局：讓經濟繼續熱下去

▲ 拜登首席勞工經濟學家建言聯儲局，太早提高利率或減少對經濟的支持，可能給剛有起色的就業市場帶來災難。（法新社資料圖片）

美國總統拜登的首席勞工經濟學家向美國聯儲局傳達一個信息，希望局方讓經濟火熱起來。

勞工部首席經濟學家Janelle Jones表示，通脹主要是暫時的，和供應鏈及疫情因素有關。太早提高利率或減少對經濟的支持，可能給剛有起色的就業市場帶來災難。

Jones在周三接受電話採訪時說，「我真的不希望看到美國經濟減速，因為現在還沒有完全復甦。我相信聯儲局的官員也會同意我的看法 。」

上周數據顯示美國10月CPI創下1990年以來最大按年升幅後，愈來愈多市場觀察人士，包括一些前任和現任聯儲局官員，都呼籲聯儲局加快對資產購買規模的削減速度。收緊貨幣政策會增加借貸成本並限制物價升高，但也會制約企業招聘人手的能力。

Jones預計，在大約12個月內，通脹率可能降到「至少比現在低一半」的水平，不過薪資壓力將持續到明年較晚時候。

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責任編輯：李勝君



