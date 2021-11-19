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【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code）

股市 07:15 2021/11/19

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阿里巴巴 （09988） 公布令市場大失所望的業績，阿里巴巴股價外圍急挫一成。港股今日難逃一跌？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）於《ET開市直擊》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：07 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：42 - 亞太股市早段市況速報
03：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路
04：10 - 恒指欠動力大升　短期睇25000點
07：32 - 解讀阿里巴巴 （09988） 績後前景走勢
10：58 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否絕地大反攻？可搏反彈？　　
12：40 - 解讀京東 （09618） 業績勝預期　短綫股價升幾多？
16：30 - 京東 （09618） 有貨可持貨？冇貨可短炒？
18：01 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否跌至100元？
18：57 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 冇貨甚麼價位可買入？
21：00 - 美團 （03690） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
21：50 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 復牌急跌　是吸納時機？
24：25 - 港股開市前市況速報
26：13 - ET個股推介 - 匯控 （00005）
27：18 - 京東 （09618） 、網易 （09999） 、百度 （09888） 、快手 （01024） 農夫山泉 （09633） 可炒季檢染藍概念？
29：47 - 農夫山泉 （09633） 提早炒起冇力再上
31：40 - 恒指季檢染藍股可下周一追入？
33：01 - 觀眾問股：快手 （01024） 有機會季檢染藍爆上？
34：44 - 觀眾問股：網易 （09999） 季檢染藍機會偏大？182元有貨可再升？
35：26 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 季檢有機會染藍？
36：55 - 觀眾問股 ：中升 （00881） 季檢有機會染藍？

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