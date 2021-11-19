【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code）

阿里巴巴 （09988） 公布令市場大失所望的業績，阿里巴巴股價外圍急挫一成。港股今日難逃一跌？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）於《ET開市直擊》為你分析。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：07 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：42 - 亞太股市早段市況速報

03：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路

04：10 - 恒指欠動力大升 短期睇25000點

07：32 - 解讀阿里巴巴 （09988） 績後前景走勢

10：58 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否絕地大反攻？可搏反彈？

12：40 - 解讀京東 （09618） 業績勝預期 短綫股價升幾多？

16：30 - 京東 （09618） 有貨可持貨？冇貨可短炒？

18：01 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 會否跌至100元？

18：57 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 冇貨甚麼價位可買入？

21：00 - 美團 （03690） 走勢點睇？甚麼價位可買入？

21：50 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 復牌急跌 是吸納時機？

24：25 - 港股開市前市況速報

26：13 - ET個股推介 - 匯控 （00005）

27：18 - 京東 （09618） 、網易 （09999） 、百度 （09888） 、快手 （01024） 農夫山泉 （09633） 可炒季檢染藍概念？

29：47 - 農夫山泉 （09633） 提早炒起冇力再上

31：40 - 恒指季檢染藍股可下周一追入？

33：01 - 觀眾問股：快手 （01024） 有機會季檢染藍爆上？

34：44 - 觀眾問股：網易 （09999） 季檢染藍機會偏大？182元有貨可再升？

35：26 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 季檢有機會染藍？

36：55 - 觀眾問股 ：中升 （00881） 季檢有機會染藍？

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*重溫上日《ET開市直擊》- 汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股 【按此-附Time code】*