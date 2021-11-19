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【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 07:15 2021/11/19

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阿里巴巴 （09988） 公布令市場大失所望的業績，阿里巴巴股價外圍急挫一成。港股今日難逃一跌？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早起9時於《ET開市直擊》為你分釿。

歡迎登入本節目區留言。

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欄名 : ET開市直擊

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