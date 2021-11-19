【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 07:15 2021/11/19 分享： 阿里巴巴 （09988） 公布令市場大失所望的業績，阿里巴巴股價外圍急挫一成。港股今日難逃一跌？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早起9時於《ET開市直擊》為你分釿。 歡迎登入本節目區留言。 登入HKET「財經台」 *重溫上日《ET開市直擊》- 汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股 【按此-附Time code】* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 2021/11/18 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 2021/11/18 【ET開市直擊】汽車股直飆再衝 新能源股助燃點揀股（附Time code） 【ET開市直擊】澳門派錢 濠賭股先贏錢 季檢在即 潛力藍籌要識（附Time code） 2021/11/17 【ET開市直擊】澳門派錢 濠賭股先贏錢 季檢在即 潛力藍籌要識（附Time code） 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 2021/11/16 【ET開市直擊】習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 2021/11/15 【ET開市直擊】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code） 京東（美：JD） 恒生指數 阿里巴巴 港股