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受惠北都概念加新盤帶動　元朗二手樓屢破頂　世宙1,020萬沽創屋苑新高

股樓投資 22:59 2021/11/18

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北部都會區發展帶動下，市場看好新界西北樓價，不僅近日開售的洪水橋新盤大賣，區內二手樓亦受買家歡迎，其中元朗區更屢錄破頂成交，世宙、尚悅‧嶺分別錄得樓價、呎價新高紀錄。

中原地產王勤學表示，世宙新近錄得破頂成交，屋苑2座高層A室，實用面積646平方呎，三房套房連儲物房間隔，叫價1,040萬元，微減20萬元，以1,020萬元沽出，實用呎價15789元，樓價創屋苑新高。

據了解，原業主於2015年12月以869.4萬元一手買入單位，持貨6年沽出，帳面獲利150.6萬元，單位期內升值17%。

延伸閱讀︰【有相睇】匯璽逾千呎三房套　擁新簇原裝裝修仲享海景　5.1萬低市價租出【下一頁

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王勤學又指，元朗尚悅‧嶺1座高層E室，實用面積266平方呎，一房間隔，叫價530萬元，議價以513萬元沽出，實用呎價19,286元，為該屋苑一房分層戶二手呎價新高。據悉，原業主於2018年11月以431萬元一手買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利82萬元或19%。

他補充，元朗區交投氣氛造好，二手市場本月累錄約90宗成交。

同場加映︰【iM會客室】Elon Musk 賣Tesla啟示 感恩節前後美股續向好？

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撰文 : 謝昕蕎

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