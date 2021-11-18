受惠北都概念加新盤帶動　元朗二手樓屢破頂　世宙1,020萬沽創屋苑新高

北部都會區發展帶動下，市場看好新界西北樓價，不僅近日開售的洪水橋新盤大賣，區內二手樓亦受買家歡迎，其中元朗區更屢錄破頂成交，世宙、尚悅‧嶺分別錄得樓價、呎價新高紀錄。

中原地產王勤學表示，世宙新近錄得破頂成交，屋苑2座高層A室，實用面積646平方呎，三房套房連儲物房間隔，叫價1,040萬元，微減20萬元，以1,020萬元沽出，實用呎價15789元，樓價創屋苑新高。

據了解，原業主於2015年12月以869.4萬元一手買入單位，持貨6年沽出，帳面獲利150.6萬元，單位期內升值17%。

延伸閱讀︰【有相睇】匯璽逾千呎三房套 擁新簇原裝裝修仲享海景 5.1萬低市價租出【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

王勤學又指，元朗尚悅‧嶺1座高層E室，實用面積266平方呎，一房間隔，叫價530萬元，議價以513萬元沽出，實用呎價19,286元，為該屋苑一房分層戶二手呎價新高。據悉，原業主於2018年11月以431萬元一手買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利82萬元或19%。

他補充，元朗區交投氣氛造好，二手市場本月累錄約90宗成交。

同場加映︰【iM會客室】Elon Musk 賣Tesla啟示 感恩節前後美股續向好？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機